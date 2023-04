Chicago Bulls va avea ocazia să joace pentru un loc în play-off-ul NBA, după ce a câștigat pe terenul celor de la Toronto Raptors, scor 109-105, și s-a calificat în finala turneului play-in.

Gazdele au beneficiat de 36 de aruncări libere în Scotiabank Arena, dar au transformat doar jumătate, chiar dacă în timpul sezonului regulat au avut o medie de 78.4%.

Motivul? Diar, fiica lui DeMar DeRozan, a țipat de fiecare dată și le-a distras atenția aruncătorilor de la Raptors.

Pentru Chicago Bulls urmează meciul cu Miami Heat (învinsă cu 116-105 de Atlanta Hawks), iar câștigătoarea va obține locul 8 și va da în play-off peste Milwaukee Bucks (locul 1 la încheierea sezonului regulat).

DeMar DeRozan: "I kept hearing something during the game. I looked back and I was like, damn, that's my daughter screaming?"



Diar DeRozan is the REAL MVP ❤️ pic.twitter.com/f1JekBDRD9