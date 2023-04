ALTE SPORTURI Sâmbătă, 08 Aprilie 2023, 11:04

HotNews.ro

0

Luptătorul Benny Adegbuyi a fost implicat într-un grav accident rutier pe autostrada A2, au declarat pentru News.ro surse din cadrul poliţiei.

Autostrada A2 Murfatlar - Constanta Foto: Agerpres

Benny Adegbuyi se îndrepta spre Tuzla, pentru a participa la un eveniment.

În vârstă de 38 de ani, Benny Adegbuyi este cel mai bine cotat luptător român de kickboxing.

„Astăzi, mergeam cu echipa de la Benny Fight Academy spre Constanța, acolo unde o parte dintre elevi participau la un interclub. Pe A2, la km 138, în timp ce circulam regulamentar pe banda 2, o mașină de pe banda 1 a intrat brusc în fața mea, iar eu, pentru a evita coliziunea, am tras de volan și am acroșat parapetul, care ulterior ne-a aruncat pe cealaltă parte a drumului”, a declarat sportivul pentru GSP.ro.

Acesta zice că mașina este distrusă, dar că sunt bine, soția sa având o problemă la mână.

„Mașina este daună totală, dar cel mai important este că toți care eram în mașină suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu. Soția mea Elena are doar o mică problemă la mână și am preferat să facem investigații suplimentare. Am fost la un pas de tragedie, iar mesajul meu este să aveți grijă la volan pentru că neatenția, chiar și pentru o singură clipă, vă poate costa viața atât pe voi, cât și pe cei dragi.”, a adăugat Benny pentru GSP.ro.