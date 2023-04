ALTE SPORTURI Marți, 04 Aprilie 2023, 16:11

​David Popovici, dublu campion mondial și european (100 și 200 m liber) și deținător al recordului la 100 m liber, va înota pentru prima oară în calitate de senior la Campionatele Naționale de la Otopeni (5-9 aprilie). Într-un interviu pentru publicația spaniolă AS, sportivul în vârstă de 18 ani a vorbit despre cum vrea să-și pună amprenta asupra înotului mondial.

David Popovici Foto: Andrew Medichini / AP / Profimedia

De știut:

David Popovici va debuta miercuri la Campionatele Naţionale în proba de 50 m liber, iar în ziua a doua se va alinia la 50 m fluture. El va lua startul în șase probe individuale.

La Naţionalele în bazin olimpic din 2022, Popovici a câştigat titlul în probele de 50 m, 100 m, 200 m şi 400 m liber.

David Popovici a cucerit 14 medalii, dintre care 11 de aur, la cele cinci mari competiţii la care a participat în 2022.

David Popovici, cel mai bun înotător din lume la doar 18 ani

„Aceste succese au venit devreme la mine. Tot ce s-a întâmplat la Cupa Mondială a fost surprinzător, dar cred că gestionez bine situația. Viața mea este normală. Este cea a unui adolescent care vrea să termine liceul, care are examene, care se bucură de o viață socială normală... Deși nici eu nu am prea mult timp, e adevărat.

Eram leneș (n.r. când era mic), dar pentru că eram talentat. Talentul nu poate funcționa decât până la 12 ani, de aceea am fost leneș. Nu voiam să fac nimic la antrenamente, căutam scuze ca să scap de ședințe sau ceva de genul acesta. Apoi, în competiții, ajungeam pe podiumuri, dar numai pentru că eram talentat. Asta te ajută într-o anumită măsură.

Când aveam 12 ani am ratat podiumul la un concurs. A fost ciudat, nu mi se mai întâmplase niciodată. Mi-am dat seama că trebuie să muncesc. Așa că am început să mă antrenez din greu. Antrenorul meu, Adrian (Rădulescu), mi-a vorbit despre munca grea și despre forța de a înota pentru a obține rezultate” - David Popovici.

David Popovici și filosofia stoică: „Trebuie să fii calm în orice moment”

„Concentrarea nu cred că este un secret, este doar unul dintre factorii succesului. Întotdeauna am fost o persoană calmă, care se concentrează 100% pe ceea ce face. Este un lucru pe care antrenorul meu mi l-a insuflat prin filosofia stoică. Trebuie să fii calm în orice moment în viață. Nu am niciun motiv să mă stresez. Un exemplu sunt cursele. Dacă pregătirea este bine făcută, nu trebuie să am emoții înainte de competiții.

Sunt rezultatul sau produsul modului în care am fost educat. Părinții mei m-au învățat că sportul nu este un joc pe viață și pe moarte sau între bine și rău. Diferența stă în zecimi de secundă. Nu contează dacă pierzi, pentru că face parte din proces. Trebuie să fii echilibrat dacă câștigi mult sau dacă pierzi constant. Nu ar trebui să te entuziasmezi pentru victorii și nici să fii trist pentru înfrângeri. Vor exista tot felul de momente.

Încerc să scot la iveală ce e mai bun din oameni. Părinții mei m-au învățat să respect pe toată lumea și să fiu recunoscător. Înțeleg că există presiune, oameni toxici și alte pericole, dar eu mă concentrez pe lucrurile bune din oameni. Nu vreau să mă răzbun sau să am o părere proastă despre cineva. Asta e tot.” - David Popovici.

Ultima carte citită de David Popovici

„Nu știu exact tipul de cărți (n.r. pe care îl preferă), dar dacă încep una și îmi place, o termin. Ultima pe care am citit-o a fost 'Omul în căutarea sensului vieții' de Viktor Frankl, un prizonier de la Auschwitz care a fost psiholog.

Am fost fascinat de modul în care a descris tot ce s-a întâmplat acolo, dar în afară de asta mi-a oferit o perspectivă interesantă din punct de vedere psihologic. Este o carte care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit cunoștințe.

Acum citesc o altă carte despre personalitate. Dacă ai principii și valori morale deosebite, poți fi o persoană minunată și foarte echilibrată” - David Popovici.

Copilăria lui David Popovici și sacrificiile părinților

„Părinții mei au făcut multe sacrificii. Au fost nevoiți să cheltuiască bani pentru a mă însoți la competiții atunci când am plecat din România sau au fost nevoiți să se trezească devreme în fiecare dimineață pentru a se asigura că nu-mi lipsește nimic. Nu este un sport scump, dar nici ieftin.

Au făcut eforturi. Dar cel mai bun lucru este că nu au pus presiune pe mine. Nu m-au forțat niciodată, m-au lăsat să fiu și să fac. Este minunat să ai astfel de părinți.

Am fost un copil normal, am petrecut mult timp cu părinții mei și am înotat. Întotdeauna am avut o viață sănătoasă, am apreciat întotdeauna sportul. Știam că în viitor îmi poate aduce bucurie. Aveam multă energie și de aceea părinții mei au ales înotul. M-a ajutat doar puțin, pentru că eram deja foarte activ” - David Popovici.

Ofertele din SUA și alegerea de a rămâne în România

„Am tot ce îmi doresc aici și viața mea este echilibrată. Poate că mă voi răzgândi la un moment dat, întotdeauna sunt multe uși care se deschid fie acolo (în SUA), fie în alte țări, dar vreau să fiu aici cu părinții mei, cu antrenorul meu și să construim viitorul împreună.

Bucureștiul este un oraș unic, are foarte multe contraste. Sunt clădiri care se dărâmă și altele care sunt incredibile din punct de vedere arhitectural. Mie îmi place foarte mult. Îmi place să-mi iau bicicleta și să mă plimb pe străzi când e vreme bună, sunt sigur că după interviu voi face asta. Poate că uneori poate fi un pic cam zgomotos.

Vreau să promovez cultura sportului. Când am vizitat Australia, ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost modul în care este înțeles sportul, modul în care a pătruns pe străzi: baseball, fotbal, înot... Oamenii făceau sport cu animalele lor. Mi-ar plăcea să văd asta și aici” - David Popovici.

Obiectivul lui David Popovici - Să dea tot ce are mai bun

„Obiectivul meu nu este să câștig, nu mă concentrez pe asta. Ceea ce vreau este să fac tot ce pot. Dacă fac asta și mă pregătesc bine, voi câștiga. Medaliile sunt un bonus, dar important este să fiu pregătit, să am planuri bune de antrenament.

Obiectivul meu este Campionatul Mondial și apoi Jocurile (Olimpice), dar, pe scurt, pot spune că obiectivul meu este să dau tot ce am mai bun, iar apoi, dacă se va întâmpla asta, cu siguranță voi câștiga.

Este foarte plictisitor, nu prea am timp (să urmărească alți înotători). Întotdeauna m-am uitat la înot la televizor, cum ar fi Michael Phelps la Jocurile din 2008. Când eram mic am încercat să fac ce a făcut el, dar nu am reușit niciodată. Încerc să iau mici lucruri de la înotătorii pe care îi respect pentru a învăța și a deveni mai bun” - David Popovici.

100 sau 200 m liber?

„Sunt probe foarte diferite. Mă simt mai bine la 200 pentru că este mai tactic, trebuie să te gândești mai mult. Îmi place dificultatea, pentru că este o probă greu de planificat.

Ne vom antrena și apoi vom vedea când voi putea să includ și proba de 400 m în program. Când voi fi pregătit, voi înota serios cei 400 m” - David Popovici.

David Popovici vrea să înoate împotriva celor mai buni adversari

„La Budapesta (Caeleb Dressel) nu a mai participat după primele zile și, de asemenea, (Kyle) Chalmers a avut o problemă la umăr. Este important ca cei mai buni să fie acolo, chiar dacă pierzi o dată sau de două ori împotriva lor, dar pentru a crește este mai bine ca totul să fie mai competitiv” - David Popovici.