Mikaela Shiffrin s-a impus sâmbătă în slalomul de la Are (Suedia) și a doborât recordul legendarului Ingemar Stenmark: americanca are acum 87 de victorii în Cupa Mondială de schi alpin.

Pe pârtia din Suedia, Shifrin (1'41"77) le-a devansat pe elvețianca Wendy Holdener (+0"92) și suedeza Anna Swenn Larsson (+0"95).

Mikaela a doborât un record vechi de 34 de ani, deținut de favoritul gazdelor, Ingemar Stenmark (performanță realizată în perioada 1974-1989).

Într-un interval de 11 ani (2012-2023), Mikaela Shiffrin a reușit să-l întreacă pe Stenmark.

1. Mikaela Shiffrin 87

2. Ingemar Stenmark 86

3. Lindsey Vonn 82

4. Marcel Hirscher 67

5. Annemarie Moser-Proll 62 etc.

1. Mikaela Schiffrin 87 (2012 - prezent)

2. Lindsey Vonn 82 (2001 - 2019)

3. Annemarie Moser-Proll 62 (1969 - 1980)

4. Vreni Schneider 55 (1984 - 1995)

5. Renate Gotschl 46 (1993 - 2009) etc.

Sursă video: Eurosport

\uD83D\uDEA8\uD83C\uDFC6 THE MOST DECORATED SKIER OF ALL TIME \uD83C\uDFC6\uD83D\uDEA8 @mikaelashiffrin breaks Ingemar Stenmark’s record for the most alpine World Cup wins by any skier in history. Absolutely incredible. \uD83E\uDD2F#stifelusalpineteam // @stifel pic.twitter.com/QCd3NtcI5D