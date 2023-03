Erica Herman, fosta iubită a lui Tiger Woods, îl dă în judecată pe celebrul jucător american de golf, pe care îl acuză că ar fi dat-o afară din locuinţa pe care au împărţit-o timp de şase ani, informează agenţia DPA, citată de Agerpres.

Cei doi au locuit împreună într-o casă din Hobe Sound, Florida, unde fosta parteneră a lui Woods susţine că a schimbat „servicii valoroase” pentru a trăi acolo fără chirie, relatează TMZ Sports.

Potrivit lui Herman, cei doi s-au despărţit în toamna trecută, când Woods ar fi păcălit-o să creadă că pleacă în vacanţă. Ea a precizat că un şofer a dus-o la aeroport, unde a fost informată că nu i se va mai permite să se întoarcă în locuinţa comună.

Erica Herman îi cere acum jucătorului 30 de milioane de dolari pentru chiria compensatorie, spunând că are „un contract oral de închiriere” în vigoare cu Woods, care ar fi trebuit să-i permită să locuiască acolo încă cinci ani după despărţire.

De asemenea, Herman susţine că mai mult de 40.000 de dolari din banii ei au fost confiscaţi din casă după ce a fost dată afară.

Procesul a fost intentat împotriva trustului Tiger, în proprietatea căruia se află locuinţa respectivă.

Avocaţii Ericăi Herman spun că suma de 30 de milioane de dolari a rezultat din „valoarea rezonabilă de închiriere” a casei pentru cei cinci ani rămaşi, conform înţelegerii.

Echipa lui Tiger Woods afirmă însă că nu a existat niciodată un astfel de acord verbal şi că Herman locuia acolo doar ca prietenă.

