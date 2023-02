ALTE SPORTURI Luni, 20 Februarie 2023, 13:17

Atleta Femke Bol a stabilit un nou record mondial la 400 m feminin indoor, duminică, în cadrul unui concurs desfășurat la Apeldoorn (Olanda).

Femke Bol Foto: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Femke Bol, record mondial la 400 m indoor

Sportiva batavă, în vârstă de 22 de ani, s-a impus cu timpul de 49.26, îmbunătăţind cu 33 de sutimi timpul stabilit pe 7 martie 1982 de cehoaica Jarmila Kratochvilova, informează AFP.

„Datorită tuturor fanilor prezenţi aici am putut doborî acest record. Nu am văzut niciodată atâţia oameni aici. Când am trecut linia de sosire, ştiam că am doborât recordul, datorită zgomotului făcut de mulţime” - Femke Bol.

Medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de 400 m garduri, Femke Bol a cucerit de asemenea argintul pe aceeaşi distanţă la Campionatele Mondiale 2022 de la Eugene (Oregon), unde a obţinut o medalie din acelaşi metal în proba de ştafetă 4x400 m mixt.

Olandeza a realizat o triplă inedită la Campionatele Europene de atletism de la Munchen, în august 2022, unde s-a impus la 400 m şi 400 m garduri, înainte de a-şi adjudecat şi proba de ştafetă 4x400 m, alături de compatrioatele sale.

Femke Bol a strălucit deja în urmă cu o săptămână la reuniunea indoor de la Metz (Franţa), coborând sub 50 de secunde la 400 m (49 sec 96/100), scrie Agerpres.