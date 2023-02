LeBron James a reușit miercuri să doboare recordul de puncte marcate în NBA, starul celor de la Los Angeles Lakers depășindu-l pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar.

La meciul lui Lakers cu Oklahoma City Thunder de la Los Angeles, LeBron James a devenit cel mai bun marcator din istoria NBA.

Kareem Abdul-Jabbar marcase 38.387 de puncte, recordul fiind stabilit în anul 1984, cu opt luni înainte ca LeBron James să se nască.

Înainte de startul partidei, LeBron avea nevoie de 36 de puncte pentru a-l depăși pe Kareem și a reușit acest lucru cu zece secunde înainte de finalul sfertului al treilea al partidei cu Oklahoma City Thunder.

Lakers, care nu traversează cea mai bună formă, a pierdut meciul cu Thunder, scor 133-130, iar LeBron a încheiat partida cu 38 de puncte marcate, 7 recuperări și 3 pase decisive.

Los Angeles Lakers ocupă locul 13 în Conferința de Vest (din totalul de 15), cu 25 de victorii și 30 de înfrângeri.

LeBron James joacă de 20 de sezoane în NBA, iar meciul de miercuri a fost al 1410-lea din carieră.

1 LeBron James 38.390 puncte (1410 meciuri)

2 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 (1.560 meciuri)

3 Karl Malone 36.928 (1.476 meciuri)

4 Kobe Bryant 33.643 (1.346 meciuri)

5 Michael Jordan 32.292 (1.072 meciuri).

