Elena Rybakina a doborât tot ce i-a ieșit în cale la Australian Open 2023, iar campioana en-titre de la Wimbledon s-a calificat în finală învingând-o joi pe Victoria Azarenka (câștigătoare la Melbourne în 2012 și 2013).

Meciul de pe Rod Laver Arena a oferit multe momente spectaculoase, iar Rybakina (25 WTA) a obținut victoria după o oră și 42 de minute de joc, scor 7-6(4), 6-3.

Rybakina a ratat ocazia de a închide primul set la scorul de 5-3 și s-a aflat într-o situație dificilă la 5-5 (Azarenka a condus cu 40-0 la retur), dar a rezistat incredibil și s-a impus până la urmă în tiebreak. Vika a pierdut din turație în setul al doilea și nu a mai reușit să pună la fel de multe probleme.

Elena a demonstrat din nou că are unul dintre cele mai bune servicii din tenisul feminin (a reușit 9 ași și a câștigat un game în mai puțin de 70 de secunde), a pus constant presiune la retur (a făcut 5 breakuri) și a avut în general un joc mai precis decât al adversarei (30-26 lovituri câștigătoare și 21-27 erori neforțate).

