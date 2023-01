ALTE SPORTURI Marți, 17 Ianuarie 2023, 14:50

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

David Popovici a avut un an 2022 de excepție, iar sportivul legitimat la CS Dinamo București are obiective mărețe pe termen lung.

David Popovici Foto: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

David Popovici vrea să fie mai rapid și să rămână la fel de umil în următorii ani

David Popovici a participat la podcastul celor de la World Aquatics, difuzat pe YouTube, iar înotătorul român a dezvăluit ce și-a propus pentru următorii 5 ani și dacă este mulțumit cu ceea ce a realizat până în prezent.

„Sunt foarte recunoscător că am devenit ce mi-am dorit şi simt potențialul de a deveni şi mai mare.

Vreau să fiu un om care înoată şi mai repede. Vreau să rămân umil, așa cum sunt şi acum. Vreau să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să mă maturizez.

Când sunt în bazin, e o altă variantă a mea. Apăs un buton şi devin o altă personalitate.

Sunt doar un băiat care înoată repede. Am mai spus-o, mulți m-au numit 'extraterestru', sau 'din afara acestei lumi', dar sunt doar un tip simplu care are o obsesie, pe care o urmăresc fără milă.

Cred că fiecare ar trebui să aibă o obsesie pe care să o transforme într-un obiectiv.

Nu cred că am pierdut foarte multe lucruri, pentru că am ales acest tip de viaţă. Așa am vrut să fie. Dacă aș putea da timpul înapoi, nu aș schimba nimic.

M-a întrebat un prieten din Brazilia cum mă simt la câte am realizat? M-am gândit că am reușit să fac ce mi-am dorit de atâția ani și că fiecare are un obiectiv.” - a spus David Popovici.

De știut:

David Popovici a cucerit în 2022 aurul în probele de 100 m liber şi 200 m liber, atât la Europenele de seniori, cât şi la Mondialele de seniori în bazin olimpic.

David Popovici a cucerit 14 medalii la cele cinci mari competiții la care a participat în 2022. Dintre acestea, 11 au fost de aur.

David Popovici, dublu campion european și mondial în vara lui 2022

David Popovici a cucerit două medalii de aur la CE Natație de la Roma, sportivul nostru fiind de neoprit în proba regină de 100 m liber , dar și în cea de 200 m liber.

Reamintim că în luna iunie a anului 2022, David Popovici a făcut dubla la CM de Natație de la Budapesta, el reușind să se impună în probele de 100 și 200 m liber.

De-a lungul Campionatului Mondial de Natație un singur sportiv reușise să câștige probele de 100 și 200 m liber de la aceeași ediție.

Se întâmpla în urmă cu 49 de ani, iar cel care bifa această performanță se numește Jim Montgomery (SUA - are în prezent 67 de ani). Ediția din acel an a competiției a fost găzduită de Belgrad.