​Echipa națională de handbal masculin a Franței a învins miercuri reprezentativa Poloniei, în Grupa B, în primul meci al Campionatului Mondial găzduit de Polonia și Suedia.

Meciul din Spodek Arena (Katowice) s-a terminat cu scorul de 26-24 în favoarea campioanei olimpice en-titre.

Din Grupa B mai fac parte Slovenia și Arabia Saudită, care se vor întâlni joi, de la ora 19:00.

Franța a câștigat de șase ori aurul la Campionatul Mondial (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 și 2017), de trei ori la Campionatul European (2006, 2010 și 2014) și de trei ori la Jocurile Olimpice (2008, 2012 și 2020).

The first win of the 28th IHF Men's World Championship goes to \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 France \uD83D\uDD25 What a match to open #POLSWE2023 \uD83D\uDE80#sticktogether pic.twitter.com/6kU9BldkSt