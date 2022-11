ALTE SPORTURI Duminică, 20 Noiembrie 2022, 21:19

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Muntenegru a reușit una dintre surprizele Campionatului European de handbal feminin și a cucerit bronzul, după ce a învins Franța, campioana olimpică en-titre, în finala mică de la Ljubljana, scor 27-25 (după prelungiri).

Muntenegru a cucerit bronzul la Campionatul European de handbal feminin Foto: Natasa Kupljenik/MI-PRESS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Muntenegru, bronz la Campionatul European de handbal feminin

Muntenegru, care s-a calificat în penultimul act învingând dramatic România (după un meci cu multe erori de arbitraj), a condus de mai multe ori la trei goluri diferență în repriza secundă, dar elevele lui Olivier Krumbholz au revenit spectaculos (de la 17-20 la 21-20).

Scorul a fost 22-22 la finalul celor 60 de minute, iar echipa pregătită de Bojana Popovic s-a impus după ce a condus pe aproape întreaga durată a prelungirilor (a mai fost egal doar la 23-23).

După ce a câștigat categoric toate meciurile din Grupa C și Grupa Principală II, Franța a pierdut cele mai importante dueluri: 20-28 vs Norvegia și 25-27 vs Muntenegru.

În finala pentru trofeu se duelează Norvegia şi Danemarca, duminică, de la ora 21:30.

Clasamentul final al locurilor 3-16 de la CE Handbal

3. Muntenegru

4. Franța

5. Suedia

6. Olanda

7. Germania

8. Slovenia

9. Spania

10. Croaţia

11. Ungaria

12. România

13. Polonia

14. Elveţia

15. Serbia

16. Macedonia de Nord.

De știut:

Campioana europeană se va califica direct la JO 2024 de la Paris, precum și la CM din 2023. Tot la turneul final mondial de anul viitor vor ajunge și câștigătoarele medaliilor de argint și bronz.

A fost a 14-a participare pentru România la CE de handbal feminin („tricolorele” au terminat pe locul 12), iar cel mai bun rezultat a fost clasarea pe locul al treilea la ediția din 2010.