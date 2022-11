ALTE SPORTURI Miercuri, 16 Noiembrie 2022, 21:08

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Naționala României s-a clasat pe locul 12 la Campionatul European de handbal feminin, după ce a pierdut meciurile cu Muntenegru și Germania. După ultima partidă a „tricolorelor”, Crina Pintea nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a vorbit printre lacrimi despre erorile de arbitraj de la Skopje.

Crina Pintea Foto: Orange Pics BV / Alamy / Alamy / Profimedia

Crina Pintea spune că „tricolorele” nu au fost lăsate să protesteze

Pivotul naționalei a spus că jucătoarele pregătite de Florentin Pera ar fi urmat să poarte tricouri cu mesajul „Respect our work (Respectați-ne munca)”înaintea meciului cu Germania, dar nu au fost lăsate să protesteze. Până la urmă, tricourile au fost purtate de fanii români.

De asemenea, „tricolorele” au vrut să facă în mod intenționat un dublu dribling în startul jocului, însă au fost obligate să renunțe la inițiativă.

„Pentru mine au trecut anii și de fiecare dată s-a întâmplat așa. Nu am mers la Jocurile Olimpice din cauza unor jocuri de culise. E foarte frustrant. Nu mai e vorba despre handbal. Ce rost are să te mai pregătești?

Ce rost are să mai faci sacrificii dacă totul se întâmplă în spate? Sunt foarte frustrată și foarte dezamăgită. Atâția ani am venit la națională cu un mare vis și nu l-am putut realiza. Sunt tot mai aproape de a mă retrage de la națională... Simt că nu mai putere și speranță. Parcă totul e împotriva noastră. După ieri, ce mai putem face? Noi mereu am spus-o, dar e ca și cum am vorbi cu pereții.

Noi am vrut să facem ceva pentru noi, dar nu ni s-a permis. Noi nu avem voie, nu putem face asta (n.r. să protesteze).

Sunt 100% că dacă li se întâmpla franțuzoaicelor sau norvegiencelor, li s-ar fi permis. Sunt jocuri de culise! Ni s-a zis că nu putem face și noi ceva pentru sufletul nostru. Sunt foarte dezamăgită

Felul în care am arătat și am tras spune multe despre ce construim. Unde eram acum cu cele 4 puncte pierdute? După meciul de ieri nu am putut dormi. Când puneam capul pe pernă îmi veneau toate fazele în minte” - Crina Pintea, citată de GSP.

Rezultatele României la CE Handbal Feminin

Grupa C

România vs Olanda 28-29

România vs Franța 21-35

România vs Macedonia de Nord 31-23

Grupa Principală II

România vs Spania 28-27

România vs Muntenegru 34-35

România vs Germania 28-32.

CE Handbal Feminin, clasamentul Grupei Principale II

1. Franța (117-85 golaveraj) 8 puncte

2. Muntenegru (138-151) 6

3. Olanda (152-144) 5

4. Germania (135-157) 4

5. Spania (102-108) 3 (-1 meci)

6. România (139-158) 2.