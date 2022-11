CE Handbal Feminin Marți, 15 Noiembrie 2022, 22:18

Silviu Dumitru • HotNews.ro

România a fost învinsă dramatic de Muntenegru și nu mai poate obține calificarea în semifinalele Campionatului European de Handbal Feminin. La finalul meciului de la Skopje, Cristina Neagu a vorbit despre ce a deranjat-o cel mai mult: arbitrajul austriecelor Ana Vranes și Marlis Wenninger.

Cea mai bună marcatoare din istoria Europenelor (296 de goluri la turneele finale), Neagu a afirmat că România merita victoria și a spus că tricolorele sunt dezavantajate în majoritatea meciurilor importante.

„E al nu știu câtelea meci de la Europeanul care se desfășoară în acest fel. Nu mă interesează că se va spune acum că așa suntem noi românii, că vorbim despre arbitraj atunci când pierdem. Dacă nici acum nu-ți dai seama că eram echipa care merita să câștige, înseamnă că nu ești român sau nu îți pasă de sport! S-a văzut clar pe teren.

Chiar vreau să văd ultima fază. Sunt 99,99% convinsă că jucătoarea din Muntenegru a făcut dublu dribling înainte să scoată 7 metri. Dar bineînțeles că arbitrii nu vor să se uite la video la niciun meci de ale noastre.

Eu nu am ce să spun. Azi am luptat din primul în ultimul minut. Echipa a fost senzațională. Meritam să câștigăm. Aceste fete care ne-au arbitrat nu ar trebui să arbitreze pe nimeni!

Pe mine nu mă scot arbitrii din ritm. Eram foarte obosită, a fost al cincilea meci. În permanență am jucat la supraveghere sau om la om. Eu cred că am făcut un efort supraomenesc jucând și în apărare. Nu mă scot arbitrii din ritm, dar s-a văzut că din primul minut au arbitrat în felul acesta.

Nu am nicio treabă cu Muntenegru, iubesc Muntenegru. Nu e vina fetelor. Dar am fost echipa mai bună. Meritam măcar un punct. Am fost echipa mai bună, trebuie să o spun din nou. Dar nu poți juca handbal așa. Putem fi români, neromâni, danezi, dar cu un astfel de arbitraj nu poți juca.

Nu ai cum să joci împotriva unor astfel de decizii. Fetele astea nu cred că știu ce s-a întâmplat azi, nu știu ce au arbitrat. Mi-ar plăcea ca arbitrii să se uite la meciuri și să-și vadă greșelile. La meciurile noastre, arbitrii nu se duc să vadă ce s-a întâmplat. La celelalte meciuri, se uită mereu la video.

Eu tot cred că la ultima fază, Itana Grbic a făcut dublu dribling înainte să obțină 7 metri. Arbitrii nu vor niciodată să vadă fazele pe monitor. Și nu înțeleg de ce. Era un meci extrem de important. Consider că nu e corect” - Cristina Neagu, citată de GSP.

De știut:

Cristina Neagu a început competiţia europeană din postura de golgheter absolut, cu 264 de goluri de-a lungul ediţiilor la care a participat. După cinci partide la actuala ediţie, căpitanul tricolorelor a ajuns la 296 de reușite.

Înaintea plecării spre Macedonia de Nord, căpitanul naţionalei spunea că este „probabil” ultimul Campionat European din carieră, al optulea, după ce debutul său a avut loc în 2008, la ediţia din aceeaşi ţară.

Naţionala României participă pentru a 14-a oară la turneul final al CE. La ediţia din 2020, România a ocupat locul 12, cea mai slabă clasare din istoria participărilor sale. Cel mai bun rezultat a fost obţinut la ediţia din 2010 - medalia de bronz, scrie News.ro.

Rezultatele României la CE Handbal Feminin

Grupa C

România vs Olanda 28-29

România vs Franța 21-35

România vs Macedonia de Nord 31-23

Grupa Principală II

România vs Spania 28-27

România vs Muntenegru 34-35

România vs Germania / miercuri, de la ora 16:30.

CE Handbal Feminin - Clasament Grupa Principală II

1. Franța (88-64 golaveraj) 6 puncte (-1 meci)

2. Muntenegru (113-109) 6 / calificată

3. Spania (102-108) 3

4. Olanda (110-119) 3

5. Germania (82-80) 2 (-1 meci)

6. România (111-126) 2.