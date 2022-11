ALTE SPORTURI Sâmbătă, 12 Noiembrie 2022, 10:21

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

România a câștigat meciul thriller cu Spania de la CE de handbal feminin (28-27), tricolorele impunându-se grație unui gol marcat la ultima fază de Bianca Bazaliu.

Bianca Bazaliu Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Selecționerul Spaniei și vinovatul găsit pentru înfrângerea dramatică cu România

Bianca Bazaliu: „În ultima secundă nu-ți mai trebuie niciun fel de curaj”

La finalul partidei, Bianca Bazaliu a explicat cu a fost posibil un asemenea gol, marcat de la mare distanță.

„Tare și atât. E bine, mă bucur foarte mult pentru victorie și sunt bucuroasă pentru echipă, că am reușit să luăm aceste două puncte. Am văzut de când i-am dat mingea lui Cris (n.r. Cristina Neagu), eram 100% sigură că nu mai avem timp, iar când am primit-o înapoi, am luat-o și am dat-o, nu m-am mai gândit a doua oară. Cred că am mai marcat așa, nu știu sigur.

Acum ne-am deschis o șansă mare, avem două puncte, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să ne continuăm drumul. Echipa avea nevoie de o victorie, asta contează cel mai mult. E și o descătușare pentru mine, dar pot să spun că mă simt bine în colectiv, cu fetele, suntem bine toate.

În ultima secundă nu-ți mai trebuie niciun fel de curaj, o iei și o dai, e totul sau nimic.

Oboseala se resimte, dar acum avem 3 zile libere și trebuie să profităm de ele, să ne pregătim pentru meciurile următoare” - Bianca Bazaliu, la finalul partidei cu Spania, citată de Eurosport.

Golul victoriei cu Spania, marcat de Bianca Bazaliu la ultima fază

\uD835\uDC14\uD835\uDC0D\uD835\uDC01\uD835\uDC04\uD835\uDC0B\uD835\uDC08\uD835\uDC04\uD835\uDC15\uD835\uDC00\uD835\uDC01\uD835\uDC0B\uD835\uDC04!! \uD83D\uDE31 Bianca Bazaliu gives Romania the win on the buzzer!! \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 What a moment! \uD83D\uDE33#ehfeuro2022 | #playwithheart pic.twitter.com/xOlDjibeeg — EHF EURO (@EHFEURO) November 11, 2022

Calculele incredibile pentru ca România să poată ajunge în semifinalele CE de handbal feminin

Ajunsă în Grupa Principală II cu zero puncte, România are nevoie de următoarele rezultate pentru a prinde de-a dreptul miraculos o calificare în semifinalele CE.

În primul rând, România trebuie să câștige meciurile pe care le mai are de disputat: cu Muntenegru (marți, 15 noiembrie, ora 19:00) și cu Germania (miercuri, 16 noiembrie, ora 16:30). Disputele vor fi LiveText pe HotNews.ro.

Franța trebuie să câștige toate meciurile pe care le mai are de disputat, iar în acest fel să încheie Grupa Principală II cu punctaj maxim (10 puncte).

Naționala din Muntenegru trebuie să piardă toate meciurile pe care le mai are de disputat (trei la număr).

Olanda trebuie să câștige un singur meci, iar acela să fie cu Muntenegru. Este nevoie însă ca batavele să piardă cu Spania.

CE Handbal Feminin, clasament Grupa Principală II

1. Franța (61-45) 4 (-1 meci)

2. Muntenegru (59-48) 4 (-1 meci)

3. Germania (82-80) 2

4. Spania (73-79) 2

5. Țările de Jos (81-90) 2

6. România (77-91) 2.

De știut:

Naționalele clasate pe primele două locuri din Grupele Principale se vor întâlni în semifinale, încrucișat (locul 1 din GP1 vs locul 2 din GP2 / locul 2 din GP1 vs locul 1 din GP2).

Finalele pentru medalii se vor juca pe 20 noiembrie 2022.

Selecționerul Florentin Pera a precizat că obiectivul tricolorelor a fost calificarea în Grupele Principale.

Cristina Neagu, căpitanul tricolorelor, a început competiţia europeană din postura de golgheter absolut, cu 264 de goluri de-a lungul ediţiilor la care a participat.

La ediţia CE din 2020, România s-a clasat pe locul 12.

Lotul României este format din 18 jucătoare: Iulia Dumanska, Daciana Hosu, Diana Ciucă – portari; Alexandra Badea, Bianca Bazaliu, Eliza Buceschi, Nicoleta Dincă, Sorina Grozav, Alexandra Dindiligan, Crina Pintea, Lorena Ostase, Laura Pristăviţă, Sonia Seraficeanu, Andreea Ţîrle, Cristina Neagu (cpt.), Diana Lixăndroiu, Corina Lupei şi Mihaela Mihai.

