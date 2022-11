ALTE SPORTURI Marți, 08 Noiembrie 2022, 14:09

Red. Sport • HotNews.ro

​România nu a putut să facă față puternicei naționale a Franței, tricolorele pierzând la o diferență de 14 goluri (35-21) meciul contând pentru Campionatul European de handbal feminin.

Cristina Neagu Foto: Petr Stojanovski / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Cristina Neagu - România nu are un lot suficient de puternic

După meciul cu franțuzoaicele conduse de Olivier Krumbholz, Cristina Neagu (lidera echipei noastre) a explicat de unde vine diferența mare de scor.

Neagu vorbește despre lipsa unui lot suficient de puternic pentru a te putea lupta contra unei campioane olimpice precum este naționala Franței.

„Eu am jucat și în ultimul amical cu Germania destul de mult, apoi cu Olanda, la fel, 50 de minute. Azi era al treilea meci în cinci zile. Cu siguranță că mă simt mai proaspătă că nu am jucat la fel de mult.

Nu avem un lot suficient de puternic care să reziste la două meciuri atât de dificile, în trei zile. Am făcut un meci foarte bun în fața Olandei, am fost aproape să luăm punct sau puncte.

Dezamăgirea a fost foarte mare, la fel consumul de energie. Știam că ne așteaptă o partidă teribil de grea împotriva Franței.

Nu am intrat învinse de la început, am încercat să facem un meci bun, dar până la urmă s-a văzut și diferența de prospețime și faptul că Franța are un lot mai puternic, a putut să ruleze mai mult decât noi.

Pentru noi obiectivul principal rămâne victoria împotriva Macedoniei de Nord și calificarea în grupa principală. Ne vom concentra și vom da totul pentru asta” - Cristina Neagu, citată de Digisport.

Miercuri, 9 noiembrie

19:00: Macedonia de Nord vs România / LiveText pe HotNews.ro

21:30: Franța vs Țările de Jos

CE de handbal feminin, clasament Grupa C

1. Franța (59-35 golaveraj) 4 puncte / calificată

2. Țările de Jos (59-43) 4 / calificată

3. România (49-64) 0

4. Macedonia de Nord (29-54) 0.

Lotul României este format din 18 jucătoare: Iulia Dumanska, Daciana Hosu, Diana Ciucă – portari; Alexandra Badea, Bianca Bazaliu, Eliza Buceschi, Nicoleta Dincă, Sorina Grozav, Alexandra Dindiligan, Crina Pintea, Lorena Ostase, Laura Pristăviţa, Sonia Seraficeanu, Andreea Ţîrle, Cristina Neagu (cpt.), Diana Lixăndroiu, Corina Lupei şi Mihaela Mihai.

De știut:

Primele trei clasate din fiecare grupă vor obține calificarea în Grupele Principale (10-16 noiembrie), fază a competiției în care merg doar cu punctele câștigate împotriva celorlalte echipe calificate.

Naționalele clasate pe primele două locuri din Grupele Principale se vor întâlni în semifinale, încrucișat (locul 1 din GP1 vs locul 2 din GP2 / locul 2 din GP1 vs locul 1 din GP2).

Finalele pentru medalii se vor juca pe 20 noiembrie 2022.

Selecționerul Florentin Pera a precizat că obiectivul tricolorelor este calificarea în Grupele Principale.

Cristina Neagu, căpitanul tricolorelor, a început competiţia europeană din postura de golgeter absolut, cu 264 de goluri de-a lungul ediţiilor la care a participat.