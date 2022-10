ALTE SPORTURI Marți, 25 Octombrie 2022, 13:50

​Eliminat prematur de la Openul Irlandei de Nord, Ronnie O'Sullivan, campionul mondial la Snooker, a fost cât pe ce să piardă prima poziție în lume. Neil Robertson a ratat calificarea în finala turneului, iar astfel și ocazia de a urca pe prima treaptă a ierarhiei.

Ronnie O'Sullivan Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Ronnie O'Sullivan rămâne lider mondial după înfrângerea lui Neil Robertson de la Openul Irlandei de Nord

Australianul trebuia să ajungă până în ultimul act al competiției și să câștige, la turneul care tocmai s-a încheiat.

Robertson a pierdut în semifinale, chiar în fața celui care avea să ridice trofeul - Mark Allen (2-6). Chiar și cu acest rezultat, Robertson a urcat pe 2 la general, peste Judd Trump, care a fost eliminat și el în primele tururi de la Openul Irlandei de Nord.

„Racheta” a tremurat serios în lupta pentru primul loc în ierarhia mondială, însă Ronnie O'Sullivan și-a păstrat poziția în clasament și va porni tot din postura de lider la Turneul Campionilor de la Bolton.

Ronnie O'Sullivan nu e încântat de ultimul titlu mondial câștigat, al șaptelea

Septuplul campion mondial pare să își fi pierdut motivația pentru a avansa în acest sport, lucru care reiese și din declarațiile sale, într-un interviu acordat celor de la BBC.

„Munca asta nu își merită stresul și bătaia de cap. Câteodată, o înfrângere este doar o binecuvântare deghizată. Îmi permite să mai fac și alte lucruri.

Am cedat mental acum vreo 8 ani și doar încerc să mai iau ce pot din acest sport. Dar această înfrângere a picat bine pentru că îmi dă libertatea de a mai face și alte lucruri.

Să îmi fac un nume în snooker nu mă mai entuziasmează. Într-o zi o să am din nou pofta de a juca bine la un turneu, dar dacă nu se va mai întâmpla chiar nu îmi mai pasă. Privind la cel de-al șaptelea titlu mondial câștigat în mai, îmi doresc să nu se fi întâmplat.

Am fost întrebat zilnic dacă încă mai joc snooker și mi-aș fi dorit să răspund că nu o mai fac. Aș fi vrut să spun că m-am retras. Dar apoi am câștigat la Crucible și am primit o mulțime de mesaje despre următorul campionat mondial.

E ca și cum cel mai mare coșmar al meu a devenit realitate. Nu mă supăram dacă rămâneam cu 4 titluri mondiale în palmares. Am fost foarte mulțumit cu cele 4 trofee și nu aș fi vrut ca numele meu să depindă de cât de multe titluri am câștigat." - a menționat Ronnie.

Ultima sută de metri până la Turneul Campionilor din snooker

Turneul Campionilor va lua startul pe data de 31 octombrie, iar marea finală se va juca pe data de 6 noiembrie. Această competiție îi „pune la masă" pe toți câștigătorii din ultimul an de pe tabloul World Snookers Tour, iar premiul este de 150 mii lire sterline.

Cel care a părăsit în faza sferturilor Openul Irlandei de Nord, Mark Williams, va fi marea absență de la acest turneu.

Recordul în cadrul Turneului Campionilor îi aparține lui Ronnie O'Sullivan, care a câștigat de 3 ori acest titlu, în 2013, 2014 și 2018.