ALTE SPORTURI Luni, 24 Octombrie 2022, 16:45

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Pe data de 4 noiembrie va începe Campionatul European de Handbal feminin, iar pentru a 14-a oară naționala României se va afla la startul competiției. Prezența uneia dintre cele mai experimentate sportive din cadrul selecționatei noastre este pusă sub semnul întrebării.

Crina Pintea Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Crina Pintea poate rata Campionatul European

Conduse de selecționerul Florentin Pera, tricolorele s-au reunit luni la Cheile Grădiștei, după care vor disputa două partide de pregătire la Tatabanya, cu Ungaria (29 octombrie), respectiv Germania (2 noiembrie).

În cadrul turneului final ce va fi organizat în orașele Ljubljana, Celje, Skopje şi Podgorica, România a fost repartizată în grupa C, din care mai fac parte Olanda, Franța și Macedonia de Nord.

Crina Pintea, o jucătoare foarte experimentată și o piesă importantă din cadrul naționalei de handbal feminin, are probleme serioase la șold și este incertă pentru turneul final ce urmează.

„Eu am încredere în echipă, avem jucătoare valoroase, chiar dacă problemele în formarea lotului s-au intensificat parcă de la zi la zi. Crina Pintea este o jucătoare care la momentul acesta este sub semnul întrebării. Nu ştim în ce măsură va putea veni la Campionatul European.

Ar reprezenta o pierdere mare, ţinând cont de faptul că are experienţă şi are un rol important şi în faza de apărare, nu numai în atac. Dacă va ieşi şi Crina vor fi probleme destul de mari. Am avut emoţii şi în privinţa Sorinei Grozav, este puţin răcită, însă am înţeles că este totul în regulă.

Sunt practic şase jucătoare accidentate, nu mai punem la socoteală şi jucătoarele care nu s-au vaccinat. Sigur este dreptul fiecăreia şi am întâmpinat foarte multe dificultăţi în formarea lotului. Dar asta este, ne-am adaptat.

Am încredere în jucătoare, sunt foarte motivate, îmi doresc ca la Campionatul European să arătăm ca o echipa unită, care luptă indiferent de adversar." - a declarat Florentin Pera, citat de News.ro.

Cât de mult înseamnă pentru România prezența Cristinei Neagu

Tehnicianul a precizat și cât de importantă va fi prezența Cristinei Neagu la acest turneu final european.

„Cristina Neagu reprezintă un plus foarte mare pentru echipă, este căpitanul echipei, o jucătoare cu foarte multă experienţă. E important că a avut jocuri constant bune la echipa sa de club în Liga Campionilor.

Şi la Trofeul Carpaţi am reuşit să o folosesc atât cât am avut nevoie, pentru că venea după trei meciuri în opt zile. Cel mai important este că e sănătoasă, se alătură echipei naţionale." - a mai menționat selecționerul.

Lotul României este format din 18 jucătoare: Iulia Dumanska, Daciana Hosu, Diana Ciucă – portari; Alexandra Badea, Bianca Bazaliu, Eliza Buceschi, Nicoleta Dincă, Sorina Grozav, Alexandra Dindiligan, Crina Pintea, Lorena Ostase, Laura Pristăviţa, Sonia Seraficeanu, Andreea Ţîrle, Cristina Neagu (cpt.), Diana Lixandroiu, Corina Lupei şi Mihaela Mihai.

Programul României la Campionatul European de handbal

5.11.2022 / 21:30 - România vs. Olanda

7.11.2022 / 21:30 - România vs. Franța

9.11.2022 / 19:00 - România vs. Macedonia de Nord

*Meciurile fetelor noastre vor fi LiveText pe HotNews.ro.