“În calea spre a deveni un campion desăvârșit, trebuie să știi să și pierzi”, spune Robert Glință în cadrul campaniei "Între medalii", demarată de Banca Transilvania, în parteneriat cu Comitetul Olimpic Sportiv Român. Eșecul construiește drumul spre succes, dar pentru a ajunge acolo trebuie să înveți să învingi presiunea și să dai întotdeauna tot ce ai mai bun.

Robert Glință, primul român campion european la Natație Foto: Banca Transilvania

“În calea spre a deveni un campion desăvârșit, trebuie să știi să și pierzi. Cu cât acumulezi mai multe experiențe mai puțin plăcute, cu atât mai dulce se va simți succesul atunci când se va întâmpla”, a povestit Robert Glință. Și ca să ajungi să faci performanță trebuie să te transformi, trebuie să înțelegi că viața ta e construită din sport: “Sportul de înaltă performanță este mai mult decât orele de antrenament, este un stil de viață 24 din 24, 7 zile din 7”- Robert Glință.

“Presiunea întotdeauna este un lucru foarte bun”, spune Robert, care menționează însă și cât de important este să o poți gestiona cum trebuie.

“Pentru mine că s-a spus că am fost primul campion european la masculin, spre exemplu, a fost mai multă asumare de responsabilitate, pentru că am vrut să continui acest trend, am vrut să-i fac pe toți cei care au crezut în mine sau care mă văd ca ceva special să vadă că au dreptate și că nu a fost doar o întâmplare sau că e chiar the real deal toată treaba asta pe care o fac”- Robert Glință.

Dar ce faci când psihicul te ajută, însă corpul are nevoie de o pauză?

Reacționezi ca un campion: “Mi s-a întâmplat de multe ori ca organismul meu să nu ducă mentalitatea mea de 200% și pur și simplu să acumuleze atât de mult acid lactic în celula musculară încât să se oprească efectiv. Dar, chiar și în acele momente, mentalitatea mea este să trag cât se poate de tare și să scot cel mai bun rezultat”.

Robert, ca orice campion care știe ce înseamnă sacrificiul, dar și bucuria podiumului, spune că toate limitele sunt făcute pentru a fi depășite: “Eu am ales să mă bat cu durerea, pur și simplu să o ignor atunci când apare. Eu și durerea suntem cei mai buni prieteni”.

Never forget the fun

“Good vibes over everything basically. Ce mai rămâne de făcut este pur și simplu să mă distrez înnotand cât se poate de repede”- Robert Glință.

S-a văzut steagul României înălțat la cele mai înalte cote ale bucuriei și purtat cu mândrie sportivi. S-au văzut zâmbetele mândre de o așa reușită.

Ce nu s-a văzut sunt miile de ore de antrenament, bătăturile din palme, durerea din fiecare fibră. Asta s-a văzut doar în sălile de antrenamente, pe terenuri la primele ore ale dimineții, pe pistele de atletism.

Admirăm efortul până la aceste medalii și-i susținem până la următoarele. Nu avem cum altfel.

