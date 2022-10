Articol susținut de Banca Transilvania Luni, 17 Octombrie 2022, 09:34

HotNews.ro

Viața campionilor nu este deloc ușoară. Ca să ajungi să pășești pe podium trebuie să faci eforturi mari. Ca să simți emoțiile atunci când ești sus, trebuie să simți durerea atunci când te pregătești. Sau așa cum spune Iulian Teodosiu, multiplu medaliat european la scrimă: “Cu durerea sunt prieten".

Între medalii. BT și COSR – un parteneriat pentru susținerea efortului sportivilor români. Foto: Banca Transilvania

Între medalii este o campanie demarată de Banca Transilvania, în parteneriat cu Comitetul Olimpic Sportiv Roman și are ca scop susținerea eforturilor sportivilor români.

Iulian Teodosiu știe că fără muncă nu poți face performanță, iar scrima “este un sport destul de greu”.

Efortul sportivilor de performanță nu este doar cel fizic, ei trebuie să îl învingă și pe cel mental: “Sunt momente în care îmi pierd cumpătul sau sunt mai furios, dar am simțit că ăsta e drumul pe care trebuie să merg, să încerc să mă calmez de fiecare dată, să gândesc mai mult dacă merită sau nu merită să mă enervez pentru un anumit lucru”, a povestit Iulian.

Iar durerea? Durerea e parte din joc pentru sportivi.

“Noi sportivii, în general, avem o toleranță mult mai mare la durere pentru că peste anumite dureri trebuie să treci. În antrenament sau în concurs tu ai un obiectiv bine stabilit și trebuie să ajungi la el cu orice preț”- Iulian Teodosiu.

Dar toate eforturile merită atunci când urci pe podium pentru că ești mândru de tine: “Sunt momente în care las emoțiile să iasă. Când am fost la concursul de calificare și am dat ultima tușă am simțit așa o eliberare extraordinară și atunci am simțit că sunt mândru, într-adevăr, de mine. Vreau să îmi eliberez emoțiile din ce în ce mai des și aștept să mă surprind de fiecare dată când urc pe podium, să văd ce mai trăiesc”, a spus medaliatul european la scrimă.

Iulian nu vrea să fie un sportiv mediocru și lucrează enorm pentru a ajunge acolo unde își dorește.

Pentru că noi îi vedem pe podium și ne mândrim de ei, dar orele de muncă, durerea, stresul și efortul nu le putem cuantifica.

S-a văzut steagul României înălțat la cele mai înalte cote ale bucuriei și purtat cu mândrie sportivi. S-au văzut zâmbetele mândre de o așa reușită.

Ce nu s-a văzut sunt miile de ore de antrenament, bătăturile din palme, durerea din fiecare fibră. Asta s-a văzut doar în sălile de antrenamente, pe terenuri la primele ore ale dimineții, pe pistele de atletism.

Admirăm efortul până la aceste medalii și-i susținem până la următoarele. Nu avem cum altfel.

BT și COSR – un parteneriat pentru susținerea efortului sportivilor români.