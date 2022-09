ALTE SPORTURI Luni, 26 Septembrie 2022, 20:56

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Campioană mondială, europeană și olimpică în proba de dublu vâsle feminin, Simona Radiș a fost comparată de Elisabeta Lipă cu David Popovici, la întoarcerea delegației României de la Campionatele Mondiale de Natație de la Racice.

Ancuta Bodnar si Simona Radis Foto: Hájek Ondřej / ČTK / Profimedia

„Cu câţi sportivi ca Simona se poate lăuda România? Simona noastră este un fenomen. Simona Radiş este David Popovici al canotajului pentru că vorbim tot de apă” - Elisabeta Lipă, la ceremonia de la Aeroportul Henri Coandă.

Rugată să comenteze declaraţia preşedintei FRC, Radiş a răspuns: „Eu sunt Simona Radiș, îmi păstrez numele! Mai mult decât David Popovici al apei, eu sunt o Radiș Simona a canotajului românesc. Sunt convinsă că toată lumea canotajului mondial știe de mine. Fenomene sunt și continuă să apară. Nu suntem doar noi, ci toți sportivii care reușesc să cucerească medalii".

Simona Radiș și aurul cucerit chiar de ziua colegei Ancuța Bodnar

Simona Radiș a afirmat și că medalia de aur la dublu vâsle feminin de la Mondiale era foarte importantă pentru că îi lipsea din palmares.

„Medaliile sunt foarte mari, foarte importante pentru noi. Ne lipseau din palmares şi suntem cu atât mai fericite cu cât am reuşit să le câştigăm de ziua Ancuţei. Suntem fericite că ne susţin foarte mulţi oameni de acasă şi vrem să le mulţumim pentru asta. De asemenea, trebuie să mulţumim colectivului. Pentru că un sportiv poate să fie cel mai bun, dar nu poate obţine totul singur. Şi noi avem în spate o armată de oameni, de la staff-ul tehnic până la cel medical. Fără ei noi nu am reuşi, aşa că vreau să le mulţumesc pe această cale” - Simona Radiș, citată de Agerpres.

Ancuţa Bodnar, colega Simonei din barca de dublu vâsle, a afirmat că nu va uita prea curând medalia de aur de la Racice, câştigată chiar de ziua sa.

„Înainte de a pleca la Racice spuneam că ne lipseşte o medalie din palmares, aurul la Mondiale. Am muncit foarte mult şi la Racice, chiar de ziua mea, am reuşit să obţinem acest rezultat mult dorit. Nu ştiu dacă au fost emoţii doar pentru că era cursa de ziua mea, dar am avut emoţii clar înaintea acestor Mondiale. Până la urmă au fost emoţii constructive. Simona mi-a spus La Mulţi Ani şi înaintea cursei şi la final când am câştigat medalia. A fost cea mai frumoasă zi de naştere, nu o să o uit prea curând” - Ancuța Bodnar.

Rezultatele obținute de echipajele României în finalale Mondialelor de Canotaj de la Racice

Locul 1 la simplu vâsle feminin, categorie uşoară: Ionela Cozmiuc

Locul 1 la dublu vâsle feminin: Ancuţa Bodnar, Simona Radiş

Locul 1 la dublu rame masculin: Marius Cozmiu și Sergiu Bejan

Locul 1 la 8+1 feminin: Magdalena Rusu, Iuliana Buhuş, Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Denisa Tîlvescu şi Victoria Ştefania Petreanu;

Locul 4 la dublu rame feminin: Ioana Vrînceanu, Denisa Tîlvescu

Locul 4 la patru rame feminin: Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Magdalena Rusu, Roxana Anghel

Locul 4 la patru rame masculin: Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu, Florin Lehaci

Locul 6 la patru vâsle masculin: Mihai Chiruţă, Ciprian Tudosă, Ioan Prundeanu, Marian Enache.

Locul 6 la 8+1 masculin: Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Florin Arteni, Constantin Adam, Marius Cozmiuc, Sergiu Bejan, Ştefan Berariu, Florin Lehaci, Adrian Munteanu.

Delegaţia ţării noastre a participat cu 11 ambarcaţiuni şi 35 de sportivi la Mondialele de la Racice. În clasamentul pe medalii, Marea Britanie a ocupat primul loc, cu 7 de aur, 1 de argint şi 4 de bronz, urmată de Italia, 5-3-1, şi România, 4-0-0, etc.

Precedenta ediţie a Mondialelor de canotaj a avut loc în 2019, la Ottensheim (Austria), iar România a cucerit două medalii de argint, la patru rame masculin (Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu, Cosmin Pascari) şi dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar, Simona Radiş).