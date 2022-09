Belgian Remco Evenepoel a devenit campion mondial pe şosea, după ce a terminat pe primul loc cursa de la Wollongong (Australia), din cadrul Mondialelor de ciclism.

Pe o distanţă de 266,9 km, belgianul a fost cronometrat în 6 h 16:08, câştigând cursa în solitar, fiind urmat de francezul Christophe Laporte (+2:21) şi de australianul Michael Matthews (+2:21).

La 22 de ani, belgianul oferă primul titlu mondial ţării sale, la două săptămâni după ce a reuşit cea mai mare performanţă a sa, câştigarea Turului Spaniei, fiind pentru prima oară din 1978 când un belgian câştigă o cursă de Grand Tour, scrie Agerpres.

În proba de contratimp, titlul mondial i-a revenit norvegianului Tobias Foss.

A dominant performance \uD83D\uDCAA



Remco Evenepoel is champion of the world \uD83D\uDC4F#Wollongong2022 pic.twitter.com/eGsDrWa2Li