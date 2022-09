ALTE SPORTURI Luni, 05 Septembrie 2022, 10:57

Vlad Lupu • HotNews.ro

Caeleb Dressel, care a obținut cinci medalii de aur la JO Tokyo 2020, „a dispărut” după CM de la Budapesta, competiție dominată de românul David Popovici. După mai bine de două luni, americanul a revenit cu un mesaj postat pe Instagram în care a explicat ce s-a întâmplat în viața lui în ultima perioadă.

Caeleb Dressel Foto: insidefoto srl / Alamy / Alamy / Profimedia

Caeleb Dressel și problemele psihice - Victimă a presiunii prea mari după retragerea lui Michael Phelps

În iunie, la Campionatele Mondiale de Natație de la Budapesta, Caeleb Dressel s-a retras din semifinalele probei de 100 m liber, câștigată ulterior de David Popovici.

De altfel, celebrul înotător nu a participat nici la următoarele patru probe la care ar fi trebuit să ia parte, iar presa americană a speculat că sportivul este la pământ din punct de vedere psihic.

Retragerea legendarului Michael Phepls a mutat toată presiunea pe umerii lui Dressel, iar acesta a clacat din punct de vedere mental.

Timp de mai bine de două luni nu s-a mai auzit nimic de starul natației mondiale, invocându-se fie ca ar fi accidentat, fie că ar fi suferit de probleme din sfera sănătății mintale.

Caeleb Dressel, mesaj pe Instagram după ce a fost „dat dispătut” - Și-a anunțat revenirea

Dressel a postat un mesaj pe Instagram prin care explică că a fost fericit să nu mai înoate pentru o perioadă în care a avut luna de miere și s-a relaxat.

„Salut prieteni! Nu am mai fost pe aici deloc, dar vreau să împărtășesc cu voi ce am făcut în ultima perioadă.

Nu am mai înotat deloc de la Mondial și vă spun sincer că am fost fericit fără să înot. Mi-a lipsit, totuși.

În această perioadă am avut în sfârșit timp de luna de miere, pe care am petrecut-o în Islanda, mi-am cumpărat un tractor sau am făcut drumeții.

Am realizat însă un lucru: pot să înot și să fiu și fericit. Am experimentat asta de-a lungul carierei și acum sper să găsesc iar echilibrul.

Lucrul cel mai important pe care l-am învățat în această perioadă e că atunci când ai nevoie de o pauză, trebuie să ți-o iei. Voi reveni!" - Caeleb Dressel pe Instagram.

Dressel a câștigat la Tokyo 2020 cinci medalii de aur, iar la Mondialul de la Budapesta, înainte de a se retrage, a cucerit aurul la 50 metri fluture și la ștafeta de 4x100 liber.

S-ar putea să te intereseze și:

Legendarul Alexander Popov, întrebat dacă ar concura împotriva lui David Popovici - Răspunsul spectaculos oferit de multiplul campion olimpic

Senzaționalul David Popovici, văzut prin ochii fostului recordman la 100m liber: Este înfricoșător câte poate să îmbunătățească