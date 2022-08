ALTE SPORTURI Luni, 29 August 2022, 12:34

​A fost lăudat de fostul deținător al recordului mondial la 100m liber (Cesar Cielo Filho), iar acum a venit rândul legendarului Alexander Popov (multiplu campion olimpic și mondial) să vorbească despre senzaționalul David Popovici.

David Popovici Foto: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Profimedia

Senzaționalul David Popovici, văzut prin ochii fostului recordman la 100m liber: Este înfricoșător câte poate să îmbunătățească

Alexander Popov îi sugerează lui David Popovici să respire mai puțin în primii 50 de metri

Ajuns la 50 de ani, Popov a acceptat să discute despre noua senzație a înotului mondial, românul David Popovici.

Multiplu campion olimpic, mondial și european, Alexander Popov este fără îndoială unul dintre cei mai buni înotători din toate timpurile.

Rusul vorbește deschis despre David Popovici, cel despre care spune, printre altele, că este un înotător excepțional și că are o marjă semnificativă de progres.

„Mi se pare că David înoată în genul cel mai confortabil pentru el. Respiră de multe ori, e ok, nu am nimic împotriva acestui lucru. Ar putea fi însă o oportunitate importantă de a trece la nivelul următor.

Ținând însă cont de faptul că trebuie să îmbunătățească, atunci i-aș sugera să încerce cumva să respire doar de două-trei maxim patru ori în primii 50 de metri (n.r. face referire la cursa de 100m liber).

Iar de la acest punct să accelereze puternic, s-ar putea ca această variantă să-l ajute să fie mult mai puțin obosit, ceea ce firește ar însemna obținerea unor timpi mai buni” - Alexander Popov, în cadrul unui Podcast rezervat iubitorilor de natație.

Alexander Popov, impresionat de relaxarea pe care o afișează David Popovici înainte de curse

Rusul continuă să vobească despre ceea ce-l impresionează la noua stea a natației mondiale, Popov precizând că cel mai mult îl uimește relaxarea cu care David abordează cursele la care urmează să participe.

„Sunt realmente impresionat de tot ceea ce a realizat în ultima perioadă, însă cel mai mult mă minunează următoarele aspecte: cum arată (slim) și cât de relaxat este. Sigur, din punct de vedere fizic nu este momentan construit așa cum ar trebui (are doar 17 ani), dar are tot timpul” - Alexander Popov.

Punct slab al lui David Popovici

Legendarul Popov cred că în primul rând că David ar trebui să-și îmbunătățească starturile. Este momentan punctul nevralgic al înotătorului român, conform spuselor lui Alexander.

„Din punctul meu de vedere, ceea ce îi lipsește momentan este o mai bună reacție la start. Starturile trebuie îmbunătățite, însă modul în care înoată și rezultatele pe care le are sunt foarte bune. De asemenea, iubesc accelerările lui, generează multă putere.

Punctul critic la cursa de 100m liber este reprezentat de ultimii 25 de metri, am putea zice în particular chiar ultimii 15 metri.

L-am studiat bine din acest punct de vedere, iar el continuă să forțeze, nu obosește și are un ritm excelent de înotare. Asta este cheia câștigătoare pentru cursa de 100m liber” - Alexander Popov.

Alexander Popov nu știe care e limita lui David Popovici

„Are încă mult potențial pentru a face lucrurile mai bune pe ultimii 50 de metri. Chiar nu aș putea să vă spun unde îi este limita (zâmbește), până unde poate ajunge.

Chiar nu-mi pot da seama cum reușește să împingă (forțeze) într-un asemenea mod. Mă gândesc la ce nivel trebuie să fii din punct de vedere mental pentru un asemenea rezultat incredibil (46.86 - noul record mondial stabilit de Popovici la CE de la Roma).

Nu am vorbit până acum, nu ne-am întâlnit, dar cu siguranță acest lucru se va întâmpla. Voi fi încântat să-i strâng mâna, am auzit că are o palmă impresionantă (râde)” - Alexander Popov.

Ce ar face dacă ar fi în același vestiar cu David Popovici înainte de cursa de 100m liber

„Ei, da, da, da, ar putea fi o poveste foarte interesantă. Sincer, habar nu am cum aș reacționa, cum aș putea să fiu pregătit din punct de vedere mental să mă gândesc la 46.86 (noul record mondial stabilit de David Popovici).

În al doilea rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut ocazia să am de-a face cu un asemenea tânăr înotător când eram în activitate”, a încheiat zâmbind legendarul Alexander Popov.

În vârstă de 50 de ani, Alexander Popov (2.01 metri și 87 de kg) a impresionat de-a lungul carierei, rusul cucerind 9 medalii la Jocurile Olimpice (4 dintre ele de aur).

De asemenea, Popov este multiplu campion mondial și european, în total el adunând de-a lungul carierei 33 de medalii de aur, 12 de argint și 5 de bronz (JO, CM și CE).

Este singurul înotător din istorie care a reușit să-și apere titlurile de la 50m și 100m cucerite la Jocurile Olimpice (Barcelona 1992 și Atalanta 1996).

Popov, dublu campion olimpic la Barcelona 1992 (50m și 100m liber)

Alexander Popov

Senzaționalul David Popovici și acuzele de dopaj - Cum comentează dublul campion mondial și european acest subiect delicat

De știut:

În perioada 30 august - 4 septembrie, David Popovici va participa la Campionatul Mondial de înot rezervat juniorilor, competiție care va avea loc la Lima, Peru.

Cele mai bune rezultate din istorie la 100 metri liber

1. David Popovici - 46.86 (Roma, 2022)

2. Cesar Cielo Filho - 46.91 (Roma, 2009)

3. Alain Bernard - 46.94 (Montpellier, 2009 - timpul său nu a fost omologat ca record european)

4. Caeleb Dressel - 46.96 (Gwangju, 2019)

5. David Popovici - 46.98 (Roma, 2022)

6. Cameron McEvoy - 47.04 (Adelaide, 2016)

7. Eamon Sullivan - 47.05 (Beijing, 2008)

8. Kyle Chalmers - 47.08 (Tokyo, 2021)

9. James Magnussen - 47,10 (Adelaide, 2012)

10. Kliment Kolesnikov - 47.11 (Tokyo, 2021)

David Popovici, dublu campion european și mondial în vara lui 2022

David Popovici a cucerit două medalii de aur la CE Natație de la Roma, sportivul nostru fiind de neoprit în proba regină de 100 m liber, dar și în cea de 200 m liber.

Reamintim că în luna iunie a acestui an, David Popovici a făcut dubla la CM de Natație, el reușind să se impună în probele de100și200 m liber.

De-a lungul Campionatului Mondial de Natație un singur sportiv reușise să câștige probele de 100 și 200 m liber de la aceeași ediție.

Se întâmpla în urmă cu 49 de ani, iar cel care bifa această performanță se numește Jim Montgomery (SUA - are în prezent 67 de ani). Ediția din acel an a competiției a fost găzduită de Belgrad.

