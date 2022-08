ALTE SPORTURI Vineri, 26 August 2022, 12:30

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

David Popovici a doborât recordul mondial al probei de 100m liber, iar Cesar Cielo Filho (fostul recordman al lumii) povestește momentul când a realizat că i-a fost bătut cel mai bun rezultat. De asemenea, fostul înotător brazilian spune că este „înfricoșător” pentru înotul mondial câte poate să îmbunătățească puștiul român de doar 17 ani.

David Popovici Foto: KEMPINAIRE Stéphane / AFP / Profimedia

Cielo Filho, despre recordul mondial bătut de David Popovici: Știam că va veni acea zi, dar nu mă așteptam neapărat de la el

La Roma, în 2009, Cielo Filho a reușit să devină cel mai rapid înotător din lume în proba de 100m liber. El ridica ștacheta la un incredibil timp: 46.91.

Timp de 13 ani, cei mai buni înotători din lume s-au tot apropiat de recordul brazilianului, dar fără ca cineva să reușească să-l detroneze pe Cielo.

Până la CE din vara acestui an, atunci când David Popovici a reușit tot la Roma să stabilească cel mai bun rezultat mondial din istorie în proba regină de 100m liber: 46.86.

Cielo Filho vorbește pe larg despre momentul în care a aflat că a fost depășit, el spunând că nu a fost neapărat încântat, dar nici trist.

„Nu era prima dată când avea loc o cursă și mă gândeam că există posibilitatea ca recordul să fie doborât. Acest record a fost pe radarul multor sportivi, ultimul exemplu fiind Caeleb Dressel la Jocurile Olimpice 2020 (care au avut loc în 2021 din cauza pandemiei de Covid-19).

Sincer, nu mă așteptam ca acest record să fie doborât la Campionatul European, credeam că va avea loc la un CM sau la Jocurile Olimpice.

Sincer, sunt de părerea următoare: Caeleb Dressel avea o șansă mare să doboare recordul la Jocurile Olimpice în 2020 dacă nu ar fi venit Covid-19. De fapt, chiar cred că l-ar fi doborât. Pandemia mi-a mai dat puțin timp să respir (glumește).

Mă gândeam că Popovici va fi la cel mai înalt nivel la Mondial (competiție care a avut loc cu câteva săptămâni înainte, la Budapesta).

Nu am urmărit cursa, dar nu pot spune că am fost încântat când am văzut rezultatele, dar nici nu am fost neapărat trist. Ooo, mi-a depășit recordul, a fost reacția mea imediată.

Nu este un sentiment la fel de neplăcut precum atunci când cineva te învinge în cursă directă și vezi cum a câștigat medalia de aur, este ceva total diferit. Ca să înțelegeți, nu simți neapărat că cineva te-a învins direct.

Îmi amintesc acea zi când am bătut recordul mondial, cât de fericit eram.

Am fost entuziasmat să văd un sportiv atât de tânăr și de talentat (n.r. David Popovici), adică un model total diferit de înotător, cum doboară recordul mondial” - Cesar Augusto Cielo Filho.

Concurența nu e deloc încântată de recordul reușit de David Popovici: A venit un copil de 17 ani și le-a furat recordul de sub nas

„Nu cred că toți acești oameni sunt fericiți (înotătorii care au tot încercat să doboare recordul) să vadă cum un tânăr de 17 ani vine și efectiv rupe recordul după ce ei au încercat din răsputeri acest lucru.

Este o nebunie, dar și ceva minunat în același timp. Va fi interesant de văzut cum vor decurge lucrurile în următorii doi-trei ani, fanii înotului vor avea parte de niște lupte grozave” - Cielo Filho, într-un podcast pentru SwimSwam.

David Popovici sperie concurența: Este înfricoșător câte poate îmbunătăți

Continuând discuția despre senzaționalul David Popovici, brazilianul spune că i-a studiat stilul înotătorului român și că acesta are „înfricoșător” de multe de îmbunătățit, ceea ce reprezintă un adevărat „pericol” pentru recordurile din natația mondială.

„Partea cea mai „înfricoșătoare” este aceea că David are atâta loc de a se îmbunătăți, este o adevărată nebunie.

Cred că poate acumula mult mai multă putere în viitor și o mai mare explozie la start. Va lucra probabil mai mult la sală, are doar 17 ani, să nu uităm acest aspect foarte important.

Va fi mai puternic, corpul va suferi unele transformări odată cu vârsta în următorii doi-trei ani. E clar că va mai câștiga ceva timp de la start și până la anumite momente din cursă. Este incredibil să-l urmărești înotând, dă senzația că nu are nicio opoziție din partea apei, totul decurge natural.

Și știu atât de bine cât de greu și câtă muncă este la mijloc pentru a face lucrurile să pară ușoare din exterior.

Repet, va fi foarte interesant de urmărit câtă putere va mai câștiga în următorii ani pentru a ne face o idee despre ceea ce va putea realiza” - Cesar Cielo Filho.

Sursa foto: Osama Faisal / AP / Profimedia

Senzaționalul David Popovici și acuzele de dopaj - Cum comentează dublul campion mondial și european acest subiect delicat

De știut:

În perioada 30 august - 4 septembrie, David Popovici va participa la Campionatul Mondial de înot rezervat juniorilor, competiție care va avea loc la Lima, Peru.

Cele mai bune rezultate din istorie la 100 metri liber

1. David Popovici - 46.86 (Roma, 2022)

2. Cesar Cielo Filho - 46.91 (Roma, 2009)

3. Alain Bernard - 46.94 (Montpellier, 2009 - timpul său nu a fost omologat ca record european)

4. Caeleb Dressel - 46.96 (Gwangju, 2019)

5. David Popovici - 46.98 (Roma, 2022)

6. Cameron McEvoy - 47.04 (Adelaide, 2016)

7. Eamon Sullivan - 47.05 (Beijing, 2008)

8. Kyle Chalmers - 47.08 (Tokyo, 2021)

9. James Magnussen - 47,10 (Adelaide, 2012)

10. Kliment Kolesnikov - 47.11 (Tokyo, 2021)

David Popovici, dublu campion european și mondial în vara lui 2022

David Popovici a cucerit două medalii de aur la CE Natație de la Roma, sportivul nostru fiind de neoprit în proba regină de 100 m liber, dar și în cea de 200 m liber.

Reamintim că în luna iunie a acestui an, David Popovici a făcut dubla la CM de Natație, el reușind să se impună în probele de100și200 m liber.

De-a lungul Campionatului Mondial de Natație un singur sportiv reușise să câștige probele de 100 și 200 m liber de la aceeași ediție.

Se întâmpla în urmă cu 49 de ani, iar cel care bifa această performanță se numește Jim Montgomery (SUA - are în prezent 67 de ani). Ediția din acel an a competiției a fost găzduită de Belgrad.

