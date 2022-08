Tyson Fury, campion mondial la categoria grea, își dorește ca autoritățile britanice să înăsprească pedepsele pentru infracțiunile comise cu armă albă. Vărul puglistului a fost ucis în Manchester, sâmbătă, cu un cuțit.

Rico Burton, vărul lui Tyson Fury, a murit după ce a fost atacat în Altrincham, Greater Manchester.

Doi bărbaţi au fost arestaţi. O persoană de 17 ani a fost rănită grav în timpul incidentului în urma căruia a murit vărul boxerului.

„Vărul meu a fost ucis noaptea trecută, înjunghiat în gât.

Devine ridicol ca idioţi să umble cu cuţite la ei. Asta trebuie să înceteze.

Urgent guvernul britanic trebuie să introducă pedepse mai mari pentru infracţiunile cu armă albă.

Este o pandemie şi nu îţi dai seama cât de gravă este situaţia până când păţeşte ceva unul de-ai tăi!

Viaţa este foarte preţioasă şi poate fi luată așa repede. Bucuraţi-vă de fiecare moment. RIP, RICO BURTON.

Fie ca Domnul să îţi ofere un loc bun în rai. Ne vedem curând” - Tyson Fury.

Tyson Fury şi-a păstrat centura mondială WBC la categoria grea la finalul lunii aprilie, anunțând după lupta câștigată în fața lui Dillian Whyte că se retrage.

My cousin was murdered last night. Stabbed in the neck, this is becoming ridiculous idiots carry knives. THIS NEEDS TO STOP \uD83D\uDED1



\uD83D\uDE4F RIP RICO BURTON \uD83D\uDE4F pic.twitter.com/AaQUAiJ358