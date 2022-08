ALTE SPORTURI Vineri, 19 August 2022, 21:53

Silviu Dumitru • HotNews.ro

David Popovici este deja unul dintre cele mai cunoscute nume din lumea natației, dar sportivul în vârstă de doar 17 ani rămâne cu picioarele pe pământ. Revenit în țară, dublul campion european de la Roma a povestit cum a sărbătorit în seara în care a doborât recordul mondial la 100 m liber și a vorbit despre cum reușește să gestioneze toată atenția primită.

David Popovici Foto: Gregorio Borgia / AP / Profimedia

David Popovici a petrecut cu pizza, apă și suc, după ce a doborât recordul mondial la 100 m liber

„În seara cu recordul mondial am comandat niște pizza la hotel, am pus masa de masaj pe hol și am întins... pizzele alea, acolo, pe masă. Am băut niște apă, niște suc și... cam asta a fost!

Am fost foarte puțini oameni: eu și echipa mea, și părinții mei. Și cam asta a fost... așa am sărbătorit noi” - David Popovici, într-un interviu pentru TVR.

David Popovici nu se lasă copleșit de succes: „Prea multă atenție primită strică”

În vârstă de doar 17 ani, David dă dovadă de o maturitate ieșită din comun și a explicat că nu citește știrile despre el pentru a rămâne concentrat asupra obiectivelor sale.

„Nu știu dacă o să mi se spună arogant, dar cel mai mult m-a emoționat recordul meu mondial și cum m-am simțit, îmediat după ce am reușit performanța asta... când ieșeam din apă, când mă apaludau absolut toate tribunele, lumea era în delir.

Cred că voi reuși să nu mă las copleșit de succes, prin a le lua pas cu pas - toate lucrurile astea noi care mi se întâmplă, toate felicitările și, practic, tot ce mi se întâmplă nou în viața mea, datorită acestei performanțe - și e un lucru bun să stau departe, cât de cât, de toată atenția pe care o primesc, pentru că... prea multă poate strică!

În timpul competiției, nu am stat deloc pe internet, nu am citit nimic despre mine sau ce-și doreau alții pentru mine în finale și așa mai departe. Am stat departe. Doar acum, după ce am terminat cu acest concurs, m-am mai uitat puțin pe internet, dar puțin, și nu pot să zic că am reținut niciun titlu care să-mi placă, pentru că nu am acordat atenție” - David Popovici.

*sursă video: TVR.

David Popovici, dublu campion european la Roma

David Popovici a cucerit două medalii de aur la CE Natație de la Roma, sportivul nostru fiind de neoprit în proba regină de 100 m liber, dar și în cea de 200 m liber. Calificat în finala de 400 m liber cu al patrulea timp, David a ales să se retragă din cauza oboselii acumulate.

Reamintim că în luna iunie a acestui an, David Popovici a făcut dubla la CM de Natație, el reușind să se impună în probele de 100 și 200 m liber.

De-a lungul Campionatului Mondial de Natație un singur sportiv reușise să câștige probele de 100 și 200 m liber de la aceeași ediție.

Se întâmpla în urmă cu 49 de ani, iar cel care bifa această performanță se numește Jim Montgomery (SUA - are în prezent 67 de ani). Ediția din acel an a competiției a fost găzduită de Belgrad.

Citește și: