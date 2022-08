ALTE SPORTURI Joi, 18 August 2022, 20:43

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Echipa formată din românca Bernadette Szocs și austriaca Sofia Polcanova a cucerit medalia de aur în proba de dublu feminin din cadrul Campionatului European de tenis de masă, competiţie care se desfăşoară la Munchen. Pe toate cele trei trepte ale podiumului la dublu feminin se află românce.

Bernadette Szocs Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Szocs şi Polcanova au trecut în finală de româncele Elizabeta Samara și Andreea Dragoman, scor 3-0 (18-16, 11-6, 11-9).

„Sunt foarte fericită pentru că am fost dezamăgită după ce am pierdut finala de dublu mixt. Sunt fericită că am câştigat şi că am făcut istorie”, a declarat Szocs după finală.

România are şi o medalie de bronz la dublu feminin, obţinută de Adina Diaconu. Diaconu, pereche cu spaniola Maria Xiao, a pierdut în semifinale în faţa echipei Bernadette Szocs/Sofia Polcanova (România/Austria), scor 0-3 (2-11, 7-11, 6-11).

Prima medalie la actuala ediţie a CE a fost obţinută de Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu, argint la dublu mixt, scrie News.ro.​