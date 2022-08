ALTE SPORTURI Luni, 15 August 2022, 23:07

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Eduard Novak, ministrul Sportului, a scris, luni, pe Facebook, că primirea delegaţiei României de la Campioantele Europene de la Munchen, la Salonul oficial de la Otopeni, a fost organizată de Federaţia Română de Canotaj, iar Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe nici la organizare, nici la evenimentul în sine, şi nici nu a primit o informare oficială în acest sens.

Eduard Novak Foto: Guvern, Facebook

La sosirea lotului de canotaj al României au fost prezenţi doar jurnalişti şi oficiali din cadrul Federaţiei Române de Canotaj.

Eduard Novak explică de ce nu a fost prezent la primirea canotorilor care au cucerit medalii la CE de la Munchen

„Vreau să felicit încă o dată canotorii români, dar şi antrenorii, federaţia şi pe toţi cei care au pus umărul la rezultatele lor remarcabile, pentru performanţele istorice de la Campionatele Europene. Am transmis mesaje de felicitare, publice şi private, şi în timpul competiţiilor, pe care le-am urmărit îndeaproape, cu emoţie, mândrie şi interes.

Primirea delegaţiei noastre la revenirea în ţară a fost organizată de Federaţia Română de Canotaj. Federaţia a programat evenimentul, s-a ocupat de închirierea Salonului Oficial şi a invitat presa. Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe nici la organizare, nici la evenimentul în sine, şi nici nu a primit o informare oficială în acest sens. Vă asigur că am fi onorat cu mare bucurie orice propunere de participare, în orice formă, cum am făcut-o de atâtea ori când sportivii români au revenit în ţară cu rezultate internaţionale” - Eduard Novak, într-o postare pe Facebook.

Canotorii români sunt niște eroi

Eduard Novak spune că are tot respectul pentru canotaj şi de aceea a decis creşterea bugetului alocat cu peste 50 la sută.

„Am tot respectul pentru canotaj, este unul dintre sporturile cu cea mai constantă şi îndelungată tradiţie în performanţă. Aprecierea corectă a rezultatelor deja obţinute, dar şi a potenţialulul pe care acest sport îl are, au făcut ca Ministerul Sportului să crească în acest an bugetul alocat Federaţiei Române de Canotaj cu peste 50%. Toate solicitările către minister au fost aprobate, am manifestat deschidere şi susţinere, tocmai pentru că respectăm valoarea şi competenţa.

Rezultatele de la Munchen sunt istorice, cu adevărat. Este regretabil că aceste momente de glorie, la care sportivii au dreptul şi de care ar trebui să se bucure din plin, sunt deturnate pe un fond care nu are nimic de-a face cu performanţa sau cu realitatea, cu esenţa sportului sau a succesului. Şi este regretabil şi că revenirea junioarelor de la gimnastică nu are parte de aceeaşi atenţie/

Vă asigur că nu există bucurie mai mare pentru mine decât reuşita unui sportiv şi că am un respect nesfârşit pentru sacrificiul şi munca din spatele acestor reuşite. Canotorii români sunt nişte eroi. Le doresc să nu se lase umbriţi de acest fals conflict şi le mulţumesc pentru bucuria pe care ne-au adus-o tuturor!” - Eduard Novak.