Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a refuzat să comenteze vineri decizia unui tribunal rus de a condamna baschetbalista americană Brittney Griner la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri, dar a precizat că jucătoarea poate cere clemenţă, relatează CNN.

Brittney Griner, arestata in Rusia Foto: Alexander Zemlianichenko / AP - The Associated Press / Profimedia