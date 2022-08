​Parchetul rus a cerut, joi, o pedeapsă de nouă ani şi jumătate de închisoare pentru Brittney Griner, vedeta baschetului feminin american, care este încarcerată în Rusia din 17 februarie, pentru trafic de canabis, relatează AFP.

Brittney Griner, arestata in Rusia Foto: Alexander Zemlianichenko / AP - The Associated Press / Profimedia