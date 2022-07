Armand Duplantis s-a impus în proba masculină de săritură cu prăjina din cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism care au loc în SUA, stabilind de altfel și un record mondial (6,21 m).

Duplantis, campionul olimpic en titre, a îmbunătăţit astfel cu un centimetru propriul record mondial, stabilit în luna martie la Belgrad.

Americanul Christopher Nilsen a intrat în posesia argintului, la fel ca Jocurile de la Tokyo, din vara anului trecut, în timp ce medalia de bronz a revenit filipinezului Ernest John Obiena, ambii cu sărituri de 5,94 m.

Campionatele Mondiale de la Eugene au fost dominate de atleţii din Statele Unite, care au cucerit în total 33 de medalii, un record pentru o singură ediţie, egalând totodată cel mai mare număr de medalii de aur obţinute la această competiţie (13), stabilit în 1993 la Stuttgart (Germania), conform Agerpres.​

