Shericka Jackson wins the womens 200M finals with a CR of 21.45 \uD83C\uDDEF\uD83C\uDDF2 pic.twitter.com/KNp6EUW14W

.@sherickajacko gets her first individual world's\uD83E\uDD47 in memorable fashion, setting a new Jamaican national \uD83C\uDDEF\uD83C\uDDF2and #WorldAthleticsChamps record!#WCHOregon22 pic.twitter.com/zTFnnLfvgU