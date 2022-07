Sanu Sherpa, un şerpaş renumit din Sangkhuwasabha, a escaladat cu succes Gasherbrum II, joi dimineaţă, devenind singurul alpinist din lume care a făcut ascensiune dublă a tuturor celor 14 vârfuri de peste 8.000 metri, relatează presa internaţională.

Pasang Sherpa, preşedintele Pioneer Adventures, a declarat că Sanu Sherpa, în vârstă de 47 de ani, a ajuns în vârful Gasherbrum II, în Pakistan, în jurul orei 08:17 când şi-a finalizat dubla ascensiune.

Sanu, care a escaladat şi Nanga Parbat în urmă cu câteva zile, a finalizat toate cele 14 vârfuri pentru a doua oară, făcând parte din Expediţia Internaţională Pioneer Adventure din Pakistan, a spus Sherpa, scrie News.ro.

„Sanu este singurul alpinist din lume care a escaladat toate vârfurile de două ori”, a spus Sherpa.

Dhaulagiri: 2019, 2021

Cho Oyu: 2006, 2008

Manaslu: 2010, 2011, 2016

Shishapangma: 2006, 2011

Everest: 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017

Lhotse: 2008, 2021, 2022

K2: 2012, 2021

Gasherbrum I: 2013, 2019

Kanchenjunga: 2014, 2022

Broad Peak: 2014, 2017

Annapurna: 2016, 2021

Nanga Parbat: 2017, 2018

Makalu: 2019, 2022

Gasherbrum II: 2019, 2022.

