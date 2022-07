ALTE SPORTURI Joi, 21 Iulie 2022, 11:54

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Maria Boldor a cucerit bronzul în proba individuală de floretă a Mondialelor de scrimă de la Cairo, iar acum a afirmat că va munci şi mai mult pentru a confirma acest rezultat şi pentru a îndeplini următorul obiectiv: calificarea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.

Maria Boldor Foto: Captura video - International Fencing Federation

Maria Boldor, încrezătoare după primul ei rezultat internațional important

Floretista a povestit că nu fost interesată de ce adversare are pe tabloul principal şi s-a concentrat pe fiecare meci.

„Îmi doresc să vină şi alte rezultate. Sunt conştientă că acum va începe greul, va trebui să muncesc şi mai mult, să confirm. Parisul îl simt mai aproape acum. Certitudinea nu există în sport, dar medalia asta mondială îmi dă mai multă încredere.

Medalia asta mă face să mă simt puternică, mi-a arătat că pot, că sunt în stare. Sunt foarte bucuroasă pentru rezultat. Am trăit doar cel mai frumos moment al carierei. A fost de-a dreptul copleşitor, fascinant, incredibil.

Poziţia din clasament e doar un număr. E greu să ajungi în vârf, la medalii, indiferent de ce loc eşti în clasament. Dar, da, dacă nu eşti cap de serie, întâlneşti adversari mai grei. Eu, vă spun sincer, nu m-am uitat o dată pe tablou. Nu ştiam cu cine trag.

Am luat totul meci cu meci, adversar cu adversar. Am realizat că am luat medalie după ce am dat ultima tuşă cu franţuzoiaca Ranvier. Atunci mi-am spus, woow, am luat medalie!” - Maria Boldor, într-un interviu pentru site-ul clubului CSA Steaua

Boldor a început să practice scrima de la zece ani cu antrenorul George Epurescu: „Am făcut spadă mai întâi. Apoi am trecut la floretă, la 12 ani, cu antrenoarea Mihaela Dincă. Mergeam împreună cu sora mea, Ana, mai mică decât mine cu doi ani. Dar ea nu mai face”.

În prezent, Maria este antrenată la club de Florin Sebastian Gheorghe şi Virgil Sălişcan, iar la echipa naţională de Ana Pavel şi Petre Ducu.

Medalia de bronz i-a adus Mariei Boldor un salt uriaş în clasamentul mondial FIE, de pe 117 pe 19 în prezent.

Maria Boldor, 25 ani, a dispus în primul tur pe tabloul principal de canadianca Kelleigh Ryan (15-5), în turul secund a învins-o pe ucraineanca Alina Poloziuk (15-7), în optimi a câştigat în faţa altei canadience, Eleanor Harvey (15-7), iar în sferturi a trecut în sferturi de franţuzoaica Pauline Ranvier, vicecampioană mondială în 2019 la individual, cu 15-12. În semifinale, Boldor s-a înclinat în faţa franţuzoaicei Ysaora Thibus (3-15), vicecampioană mondială la individual în 2018, scrie Agerpres.

Maria Boldor va evolua joi la Mondiale în proba pe echipe, alături de Emilia Corbu, Mălina Călugăreanu şi Andreea Dincă.