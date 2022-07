\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA @blingmatthews beat \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 @AlbertoBettiol on the final climb to claim the stage win!



Here's the final KM!



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA @blingmatthews se joue d'\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 @AlbertoBettiol après un magnifique duel sur les pentes de la Montée Jalabert !



Revivez le dernier KM !#TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/Wf9tgymPqY