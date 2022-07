Brittney Griner, vedeta baschetului feminin american, judecată în Rusia într-un dosar controversat de droguri, a primit sprijin de la membrii clubului ei rus care au venit joi să o susţină la audiere, potrivit jurnaliştilor AFP la faţa locului.

Brittney Griner, arestata in Rusia Foto: Alexander Zemlianichenko / AP - The Associated Press / Profimedia