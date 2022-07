Ultimul clasat al ediției din 2022 a Turului Franței va beneficia de o vacanță din partea unuia dintre sponsorii competiției.

Agenţia britanică de turism online Lastminute.com a anunțat că va oferi o vacanță „lanternei roșii” din Turul Franței, competiție ce este în desfășurare în aceste zile.

Conform cotidianului belgian La Derniere Heure, agenţia nu a comunicat valoarea sau destinaţia vacanţei.

Bob Jungels (AG2R Citroen) s-a impus în cea de-a noua etapă a Turului Franţei 2022, desfășurată pe distanţa de 192,9, între localităţile elveţiene Aigle şi Chatel.

Luxemburghezul a fost urmat de spaniolii Jonathan Castroviejo (Ineos) şi Carlos Verona (Movistar).

Slovenul Tadej Pogacar a terminat cursa pe locul al cincilea, dar rămâne lider al clasamentului general.

\uD83D\uDC9B @lastminute_com celebrates the #TDF2022 lanterne rouge in two ways :



\uD83D\uDC49 A well-deserved holiday for the last place rider \uD83C\uDFDD️

\uD83D\uDC49 A solidarity program run by @lastminute_com foundation and @LENVOLAsso to offer sick children a holiday break with their families \uD83D\uDC6C pic.twitter.com/GvApzK4ofq