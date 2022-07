ALTE SPORTURI Joi, 07 Iulie 2022, 18:10

Vlad Lupu • HotNews.ro

Mary-Sophie Harvey (22 de ani), înotătoare din Canada, a postat un mesaj pe Instagram în care explică faptul că a fost drogată la petrecerea care a avut loc la finalul Campionatului Mondial de Natație de la Budapesta.

Mary-Sophie Harvey Foto: Mary-Sophie Harvey - Instagram

Harvey a disputat la Budapesta prima finală mondială individuală din carieră (200 m mixt), reușind să obțină medalia de bronz în proba de 4x200 de metri alături de ștefeta Canadei.

Mary-Sophie Harvey susține că a fost drogată la petrecerea de după Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta

Mary-Sophie Harvey a scris pe rețelele sociale că a trăit clipe de coșmar la petrecerea de după CM Natație de la Budapesta, după ce a fost drogată și nu și-a mai amintit nimic după acel moment.

„În ultima zi a Mondialelor, am fost drogată. La acel moment, nu eram conștientă de ce se întâmplă, îmi aduc aminte doar că m-am trezit a doua zi dimineață complet pierdută. Managerul echipei noastre și doctorul erau lângă patul meu.

Îmi aduc aminte că am sărbătorit în timp ce eram conștientă de ce urmează și ce obiective avem. Însă nu-mi aduc aminte nimic din ce a urmat. E un interval de patru-șase ore din care nu-mi amintesc absolut nimic.

Am mai auzit astfel de lucruri de la oameni și recunosc că am judecat. Însă acum pot spune un singur lucru: nu m-am mai simțit niciodată atât de rușinată.

A doua zi, m-am întors acasă, am stat la masă cu ai mei și țin minte că mama mi-a spus 'pari diferită'. Exact așa mă simțeam. Simțeam că nu-mi mai aparține propriul corp, încă simt asta. Am ajuns acasă și am găsit multe vânătăi pe tot corpul. Câțiva prieteni mi-au spus după că au trebuit să mă care, pentru că eram inconștientă. Se explică de ce.

Mi-am sunat unul dintre prietenii buni, știind că mama sa e medic, pentru a mă ajuta. Am ajuns la spital, unde m-am întâlnit cu medici și psihologi. M-au testat și m-au îngrijit cât de bine au putut. Mi-au spus că astfel de lucruri se întâmplă mai des decât credem și am fost norocoasă într-un fel, pentru că am scăpat doar cu niște vânătăi, o coastă luxată și o contuzie minoră. M-au ajutat să-mi înfrâng unele frici pe care le aveam, însă nu pe toate.

Din păcate, aceste lucruri se întâmplă prea des. Numărul incidentelor de acest tip e în creștere în ultimii ani, însă, din păcate, nu se vorbește suficient de des despre asta.

Voi, cei care citiți asta, aveți grijă. Am crezut că sunt în siguranță, că nu mi se va întâmpla mie așa ceva, mai ales când eram înconjurată de prieteni. Dar s-a întâmplat și îmi doresc ca cineva să mă fi învățat că se pot întâmplat astfel de lucruri.” - Mary-Sophie Harvey.

