\uD83D\uDC9B\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA @WoutvanAert puts on a show and claims the win in Calais!



\uD83C\uDFAC Relive the final KM



\uD83D\uDC9B\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA @WoutvanAert fait le show et s'impose en solitaire à Calais !



\uD83C\uDFAC Revivez le dernier KM#TDF2022 pic.twitter.com/wAQwQJNRFQ