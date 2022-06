ALTE SPORTURI Joi, 30 Iunie 2022, 11:38

David Popovici este omul momentului în natația mondială, sportivul român cucerind aurul în probele de 100 și 200 m liber la Campionatul Mondial. David Popovici a povestit ce visa să ajungă atunci când era copil și care este uriașul atlet de la care a învățat un lucru foarte important.

David Popovici Foto: Trenka Attila / Attila Trenka / Profimedia

Mentalul face diferența - Modelul lui David Popovici este Kobe Bryant

Într-un interviu pentru Euronews.ro, David a povestit că de la regretatul Kobe Bryant (a murit într-un accident de elicopter în ianuarie 2020) a învățat un lucru foarte important: de la cap pleacă totul, iar diferența se face la nivel mental.

„De la Kobe Bryant am învățat un lucru simplu: de la căpuţ pleacă totul. (nr. citește mult) Despre încrederea în sine, mentalitate, putere mentală am auzit pe masură ce am crescut și am observat ce înseamnă privind în jur.

Nu suntem toți la fel - noi, oamenii - și e normal să fim diferiți: ne dezvoltăm diferit, creștem în medii diferite, întâlnim oameni diferiți.

În sport este important să fii puternic mental, să îți controlezi emoțiile, să nu iei în seama presiunea. Asa sunt eu, nu știu să fi descoperit cândva, în vreun moment.

Am puțin timp pentru citit, dar domnu’ Adi (n.r. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David) a știut cum să mă provoace și mi-a plăcut filosofia aceasta din care am invatat că pot controla doar ceea ce este în puterea mea să controlez și să învăț din fiecare experiență, bună sau mai puțin bună” - David Popovici pentru sursa citată.

David Popovici și drumul de la „călugăr Shaolin” și până la campion mondial la natație

„Nu știu ce aș fi ales, ca orice copil am avut faze în care voiam să fiu…ceva: călugăr Shaolin pe la 7-8 ani, magician (am făcut și meditații pentru a deveni magician), pe urma am mers la teatru în trupa Brainstorming, unde am cunoscut niște oameni foarte tari dar nu știu dacă as fi devenit actor.

Nu știu ce as fi ales eu dar cred ca m-ar fi ales altceva pe mine dacă nu mă alegea apa” - David Popovici.

Următorul mare obiectiv al lui David Popovici - JO Paris 2024

„Da, 2024 e un an nu foarte îndepărtat și noi muncim pentru Paris 2024 încă de pe acum. Îmi propun să am timpi buni, să fiu în aceeași arenă cu cei mai buni sportivi ai lumii, să reprezint România și să îmi îndeplinesc obiectivele pe care le stabilim, eu și echipa mea.

La Tokyo am obținut mai mult decât ne-am propus: am dorit calificarea într-o finală și am reușit calificarea în două finale olimpice. Să fiu printre primii 8 din lume la 100 si 200 liber a fost onorant și am fost foarte multumiti de rezultat.

Nu știu ce să răspund la ce voi face diferit, pentru că Tokyo a fost o experiență excepțională pentru mine, concursurile de după Tokyo ne aduc alte experiențe iar noi continuam să profităm de fiecare și să evoluăm. La Tokyo a fost foarte bine, până la urmă rezultatul a fost de al 4-lea cel mai bun din lume”, nu-i așa?", a conchis David Popovici.

David Popovici și recordul unic de 49 de ani pe care l-a egalat

De-a lungul Campionatului Mondial de Natație un singur sportiv reușise să câștige probele de 100 și 200 m liber de la aceeași ediție.

Se întâmpla în urmă cu 49 de ani, iar cel care bifa această performanță se numește Jim Montgomery (SUA - are în prezent 67 de ani). Ediția din acel an a competiției a fost găzduită de Belgrad.

Ce urmează pentru David Popovici, după medaliile de aur câștigate la CM Natație

După ce a strălucit la Budapesta, David Popovici va avea câteva zile de pauză, apoi va participa la alte trei competiții importante:

Campionatele Europene de juniori de la Otopeni (5-10 iulie);

Campionatele Europene de seniori la Roma (11-17 august);

Campionatele Mondialele de juniori de la Lima (30 august-4 septembrie).

