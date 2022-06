ALTE SPORTURI Vineri, 24 Iunie 2022, 10:12

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Anita Alvarez nu a mai respirat după finala de la înot artistic solo din cadrul Campionatului Mondial de Natație de la Budapesta şi a căzut la fundul bazinului. Salvată de antrenoarea sa, sportiva în vârstă de 25 de ani a oferit joi primele declarații.

Anita Alvarez, salvata de Andrea Fuentes Foto: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Anita Alvarez, salvată de la înec la CM Natație de la Budapesta

Alvarez a leșinat din cauza căldurii și a oboselii, iar antrenoarea Andrea Fuentes (medaliată olimpică) a intervenit după aproximativ 10 secunde pentru a o salva.

Anita a afirmat că nu își amintește ce s-a întâmplat și a explicat de ce consideră că fotografiile care au surprins momentul sunt frumoase, chiar dacă a fost șocată când a aflat că acestea au fost publicate.

Totul a devenit negru

„Am dat totul în bazin. La ultima figură, în care trebuie să-mi iau rămas bun ridicând un braț, cred că m-am gândit: 'Impinge brațul ăla! Nu renunța acum! Dă totul până în ultima secundă!' În trecut, am mai simțit că mă pierd. De data aceasta cred că eram foarte conectată psihic la ceea ce aveam de făcut, trăind momentul atât de intens.

Nu am simțit durerea până când nu am terminat. Uneori nu simți durere până nu te oprești. În această rutină m-am simțit grozav, la fel de obosită ca întotdeauna, dar bucurându-mă de ea. Și când am simțit că îmi pot permite în sfârșit să mă relaxez, totul a devenit negru. Nu-mi mai amintesc nimic” - Anita Alvarez, citată de AS.

Nu se aștepta ca fotografiile să fie publicate

„Am fost șocată la început. Nu mă așteptam să fie publicat așa ceva. Dar apoi am luat-o ușor. Nu am vrut să fiu pesimistă. Acum cred că fotografiile sunt frumoase cumva.

Să mă văd acolo jos, în apă, atât de liniștită, atât de tăcută și să o văd pe Andrea coborând cu brațul întins încercând să ajungă la mine ca un super-erou... Uneori, cel mai liniștit loc de pe pământ este sub apă: când te așezi pe fundul piscinei, în liniște.

Simți că nu cântărești nimic, ești cu tine însuți. Îmi place. Uneori am nevoie de acel moment. Și în fotografii totul pare foarte natural, deși a ridica o persoană de pe fundul unui bazin și a o ridica la suprafață este foarte dificil. Mai ales când te scufunzi la trei metri adâncime în hainele de stradă” - Anita Alvarez.

Conform antrenoarei sale, Alvarez vrea să participe la proba pe echipe de vineri, după examene medicale.

Anita nu se află la primul episod de acest gen: americanca a leșinat de mai multe ori la Barcelona, în timpul selecţiilor de anul trecut pentru JO de la Tokyo.