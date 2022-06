ALTE SPORTURI Luni, 20 Iunie 2022, 12:17

Vlad Lupu • HotNews.ro

Oleksandr Usyk, deţinător al centurilor WBA, WBO şi IBF la categoria grea, va lupta în meciul revanșă contra lui Anthony Joshua pe 20 august la la Jeddah, Arabia Saudită.

Oleksandr Usyk Foto: Twitter - Tottenham Hotspur Stadium

În septembrie 2021, Oleksandr Usyk a devenit noul „rege" al greilor după ce l-a învins la puncte pe englezul Anthony Joshua, deţinătorul centurilor WBA, WBO şi IBF.

Usyk a părăsit Ucraina la finalul lunii martie după ce se întorsese în țara natală pentru a oferi o mână de ajutor în războiul cu Rusia.

Pugilistul și-a reluat antrenamnetele pentru confruntarea cu Anthony Joshua care are acum o dată și un loc de disputare.

Revanșa Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua va avea loc pe 20 august la Jeddah

„Campionul mondial Oleksandr Usik îşi va pune în joc centurile IBF, WBA, WBO şi IBO împotriva lui Anthony Joshua, în oraşul Jeddah din Arabia Saudită, la 20 august.

Unul dintre cele mai mari meciuri revanşă din istoria sportului, Usik vs. Joshua 2, va avea loc la aproape trei ani de la istoricul „Clash on the Dunes” de pe Diriyah Arena, în care Joshua şi-a recăpătat centurile în faţa lui Andy Ruiz Jr.”, se arată pe site-ul promotorilor Mattchroom Boxing.

Partida din septembrie 2021 dintre Usyk și Joshua a avut loc pe stadionul echipei de fotbal Tottenham, în faţa a 64.000 de spectatori, conform News.ro.