Deși s-a retras din activitate, Floyd Mayweather a decis să revină pentru un meci de box ce va avea loc în luna septembrie a acestui an. Adversarul este unul surprinzător: starul japonez al artelor marţiale mixte Mikuru Asakura.

La 45 de ani, Floyd Mayweather este neînvins pe parcursul carierei sale profesionale (50 de victorii).

El se retrăsese înainte de a reveni în 2017 pentru a-l învinge pe starul MMA Conor McGregor.

Mayweather s-a confruntat şi cu un tânăr kickboxer japonez, Tenshin Nasukawa, la sfârşitul anului 2018 în Japonia, pe care l-a învins în ​​două minute, conform News.ro.

Floyd Mayweather a declarat înainte de lupta contra lui Mikuru Asakura că a doborât toate recorduri, astfel că îl vede pe nipon ca un adversar oarecare.

„Sunt cel mai bun. Am văzut toate vedetele şi am doborât toate recordurile.

Asakura este un adversar ca oricare altul şi care va face tot posibilul să mă învingă.

Vreau să fac la fel ca întotdeauna: să dau publicului ceea ce își dorește” - Floyd Mayweather.

În replică, Asakura, cu 16 victorii în MMA, susține că va folosi tactici din artele marțiale mixte pentru a se impune în fața starului american.

Floyd Mayweather returns to Japan to face MMA fighter Mikuru Asakura in Rizin exhibition bout https://t.co/yNL1PRfHmE