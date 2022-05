ALTE SPORTURI Duminică, 29 Mai 2022, 19:55

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Extrema stânga Valentina Ardean Elisei, fost căpitan al naţionalei de handbal a României, şi-a încheiat cariera duminică, după meciul câștigat de echipa sa, Gloria Bistriţa, la Deva, scor 34-24.

Valentina Ardean Elisei Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

În 2001, Alice, cum îi spune toată lumea, debuta la Universitatea Remin Deva, cu care în acelaşi sezon cucerea Challenge Cup.

În 5 iunie, Valentina Ardean Elisei împlineşte 40 de ani, iar duminică a jucat ultimul său meci dintr-o carieră de excepţie. Handbalista a fost parte din mai toate experienţele României la nivel înalt din ultimii 20 de ani, la nivel de club şi cu echipa naţională.

Valentina Ardean Elisei, o carieră de excepție

Are toate cele trei medalii obţinute de naţională în competiţiile majore - argintul mondial din 2005 şi bronzul mondial din 2015, plus bronzul european din 2010. S-a retras din reprezentativă în 2019, după 20 de ani în care a jucat sub culorile României, cu un bilanţ de 255 de apariţii şi 915 goluri.

La nivel de club, a fost parte din marea echipă a Oltchimului, care juca finala Ligii Campionilor în 2010 şi cu care câştiga, anterior, Cupa Cupelor în 2007, apoi Cupa EHF cu SCM Craiova (2018), an în care s-a transferat la Gloria Bistriţa.

Cu această echipă a jucat Alice duminică, în deplasare, ultimul meci al carierei, şi care s-a încheiat cu o victorie, scor 34-24, chiar la Deva, cu CSM, în oraşul în care juca prima dată la un club de senioare, în urmă cu 21 de ani.

Valentina Ardean Elisei a adunat numeroase trofee individuale în competiţiile majore de club sau naţionale, iar acum a încheiat un capitol care a adus bucurie peste două decenii iubitorilor de handbal din România şi nu numai.

Alice a jucat, în ordine, la echipele Universitatea Remin Deva, ZRK Knjaz Milos, Oltchim Râmnicu Vâlcea, CSM Cetate Deva, HCM Baia Mare, SCM Craiova şi în ultimii patru ani la Gloria Bistriţa, unde a avut parte zilele trecute de o ceremonie de retragere impresionantă.

Bilanţul participărilor cu naţionala României este şi el bogat: cinci turnee finale la Campionatul European (2004, 2008, 2010, 2014, 2018), tot atâtea Mondiale (2005, 2009, 2011, 2015, 2017), precum şi Jocurile Olimpice din 2008 şi 2016, scrie News.ro.