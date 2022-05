ALTE SPORTURI Vineri, 27 Mai 2022, 09:42

CS Rapid Bucureşti şi CSM Bucureşti au obţinut victorii, joi, în etapa a 25-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, astfel că titlul de campioană se va decide duminică, în ultima rundă a sezonului. După meciul cu HC Zalău, Cristina Neagu a lansat un atac la adresa echipei pregătite de Gheorghe Tadici, iar antrenorul grupării sălăjene a răspuns în stilul caracteristic.

Gheorghe Tadici si Cristina Neagu Foto: Colaj JACQUES DEMARTHON / AFP / Profimedia si Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rapid Bucureşti a câştigat lejer meciul cu SCM Craiova, scor 36-26, şi a aşteptat minute bune în faţa fanilor pentru a afla dacă HC Zalău câștigă meciul cu CSM București și trimite titlul în Giulești (lucru care nu s-a întâmplat - a fost 26-24 pentru campioana en-titre).

Rapid se află pe prima poziție în clasament, cu un punct peste CSM Bucureşti.

În ultima etapă, Rapid se va deplasa pe terenul formației SCM Râmnicu Vâlcea, iar CSM Bucureşti va primi vizita echipei Minaur Baia Mare.

Cristina Neagu, acuzații de blat în lupta pentru titlu

După victoria obținută cu HC Zalău (26-24), Cristina Neagu (care a marcat 11 goluri) a lansat un atac la adresa echipei antrenate de Gheorghe Tadici (care s-ar fi „dat la o parte” în meciul cu Rapid) și la adresa arbitrilor Alin Gherman și Adrian Moldovan.

„Cu noi vă daţi viaţa, cu alţii vă daţi... la o parte. Şi n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câştigătoarea se stabileşte dinainte. Norocul nostru că am reuşit să rezistăm, a câta oară , 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcţie bună. Proud of us girls (Sunt mândră de noi, fetelor!)” - Cristina Neagu, pe Facebook, după victoria cu HC Zalău.

Gheorghe Tadici, replică tăioasă pentru Cristina Neagu: „Nicușor Dan e prost”

Într-un interviu acordat celor de la GSP, Gheorghe Tadici i-a răspuns căpitanului naționalei de handbal feminin. Antrenorul a afirmat că declarația Cristinei Neagu este una jenantă și că salariul câștigat de aceasta (20.000 de euro lunar) la CSM București nu este unul justificat.

„Nu poate spune asta o jucătoare care încasează un salariu pe care zece din echipa mea nu îl au. Când a zis că are niște probleme cu 7 contra 9, cred că s-a referit contra noastră. Așa apreciez eu.

Dacă luăm ultimele 3 minute, fără eliminarea pe un blocaj al lui Lazic, incorectă, și pe un refuz de a da eliminare la limita de roșu, la Mitrache, când mai erau un minut și 50 de secunde, nu ar fi câștigat. Este jenantă declarația ei.

Cunosc maniera ei de a se scuza după ce ratează obiective, asta de când a venit la CSM, de a justifica și de a comenta toate rezultatele, toate Final Four-urile ratate. Dacă se consideră că trebuie să ai un buget spre 4 milioane de euro pentru a câștiga campionatul și Cupa României...

O las în lumea ei, nu vreau să intru în polemică cu ea. Să nu uite că a debutat la națională în 2007, când antrenor era Tadici. Am fost singurul care a avut încredere în ea la CM din Franța. Dacă au trecut atâția ani pentru a trage aceste concluzii, o face doar pentru că urmează o deviză românească, o vorbă din popor: «Nu e prost cine cere, e prost cine dă».

O spun clar și răspicat: cel care e prost și dă este primarul Bucureștiului, Nicușor Dan! Se lasă păcălit așa cum s-a lăsat și Firea. O să punem mâna pe Cupa Campionilor, asta aud de atâția ani. Mai merge încă unul.

Mi-ar conveni și mie să câștig un miliard pe lună, pentru două-trei ore de muncă pe zi. Și restul păcăleală! Care sunt rezultatele obținute de CSM București de când a venit Neagu? Dacă pentru Cupa României și campionat e nevoie de aproape 4 milioane de euro buget...

Astăzi, pe ce vorbim acum, au buget de 8 ori mai mare decât noi și au nevoie de ajutor pentru a câștiga. E lamentabil. Vreau să știu și eu ce a crescut în jurul ei. A crescut o Perianu, o Bazaliu, o Zamfir? Sau alte jucătoare care au fost în jurul ei, a crescut cineva? În jurul ei este un vid!” - Gheorghe Tadici.