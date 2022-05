Rusul Umar Kremlev a fost reales, sâmbătă, pentru încă patru ani, în funcția de preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Boxului (IBA), în cadrul Congresului extraordinar de la Istanbul.

Kremlev era din 2020 preşedintele IBA, organizaţie criticată pentru numeroase nereguli, mai ales în ceea ce priveşte arbitrajul, fiind suspendată din cadrul Jocurilor Olimpice.

Sub conducerea lui Kremlev, IBA a reuşit să îşi achite datoriile de peste 15 milioane de dolari, după ce a adus compania rusă Gazprom ca principal sponsor.

Federaţiile naţionale speră ca aceste măsuri, împreună cu alte reforme, să aducă din nou IBA la Jocurile Olimpice. Boxul a fost prezent la Jocurile de la Tokyo, anul trecut, însă a fost coordonat de Comitetul Internaţional Olimpic.

Olandezul Boris van der Vorst intenţiona să candideze împotriva lui Kremlev, dar joi a fost declarat neeligibil de către o comisie de integritate, o decizie la care a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

La alegeri au participat reprezentanţii a 145 de federaţii naţionale, cărora li s-au alăturat alte zece online, scrie Agerpres.

Umar Kremlev Re-Elected IBA President



