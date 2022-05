CM Hochei Miercuri, 11 Mai 2022, 09:02

Red. Sport • HotNews.ro

​Scandalul de la meciul de hochei dintre România și Ungaria de la Campionatul Mondial este departe de a se încheia, noi acuze venind din interiorul FR de Hochei. Astfel, jucătorii de etnie maghiară sunt învinuiți că au trădat echipa națională.

Romania - Ungaria la Campionatul Mondial la hochei Foto: Captura YouTube

Maghiarii din naționala României și „figurația” din meciul contra Ungariei

Alexandru Nistor, secretarul general al Federației de Hochei pe Gheață, lansează un atac virulent la adresa sportivilor de etnie maghiară din naționala României de hochei pe gheață.

„Este inadmisibil ce s-a întâmplat. Sportivii de etnie maghiară nu au vrut practic să joace, patinau în gol, dădeau cu crosa pe lângă adversari. Puteam să intrăm în prima grupă, dar ei s-au întors împotriva țării pe care o reprezintă. Au făcut figurație, să fim serioși.

Nu au jucat cu inima pentru România, ci pentru Ungaria. Știu că sunt acuzații grave, dar așa s-a văzut. Au fost născuți și crescuți de o țară, România, iar ei au trădat. Păstrând proporțiile, e ca la război, au întors armele împotriva țării lor” - Alexandru Nistor, conform ProSport.

Tanczos Barna, ministrul Mediului, acuzat de comportament anti-România

Discursul lui Alexandru Nistor se îndreaptă și împotriva lui Tanczos Barna, ministrul Mediului și fostul președinte al FR de Hochei.

„Nu este, însă, ceva întâmplător. A fost încurajată această atitudine de Tanczos Barna, fostul președinte al FRH. Eu am fost secretar general și în 2009, când era el șef, dar am plecat pentru că nu mai suportam ce se petrecea.

Eram doar 3 români în toată federația și se vorbea numai în maghiară. Nu am stat pentru un salariu, am avut demnitate și am părăsit instituția.

Nici nu vreau să vă spun cum vorbea el despre România. Este un naționalist maghiar, aș zice poate chiar spre extremă. A încurajat tot timpul comportamentul pro-Ungaria și anti-România. După câțiva ani cu „răposata” conducere s-a ajuns la o datorie de peste un milion de euro a federației.

Abia după ce au venit domnul Florian Gheorghe și Alexandru Hălăucă s-au îndreptat lucrurile și acum sunt puțin pe plus din punct de vedere financiar” - Alexandru Nistor, pentru sursa citată.

România, cu înfrângeri pe linie la CM de Hochei, a retrogradat în al treilea eșalon valoric

Naţionala României a fost învinsă de echipa Ungariei, cu scorul de 4-2 (2-0, 1-2, 1-0), duminică, la Ljubljana, în ultimul său meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I, Grupa A.

România a pierdut toate cele patru meciuri, 1-9 cu Slovenia, 1-4 cu Coreea de Sud, 4-5 cu Lituania şi 2-4 cu Ungaria, retrogradând în Grupa B, al treilea eşalon valoric al Campionatului Mondial.

Slovenia a încheiat pe primul loc, promovînd astfel în eşalonul de elită al hocheiului mondial. Ungaria a ocupat locul secund, fiind urmată de Lituania, Coreea de Sud, în timp ce România s-a clasat ultima, fără vreun punct, informează Agerpres.