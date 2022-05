ALTE SPORTURI Marți, 03 Mai 2022, 09:31

Red. Sport • HotNews.ro

Ronnie O'Sullivan a câștigat duminică titlul mondial cu numărul șapte, iar la încheierea meciului cu Judd Trump (18-13) a vorbit despre cât de dificilă a fost finala de la Crucible.

Ronnie O'Sullivan Foto: Nigel French / PA Images / Profimedia

Finala de la Crucible, o tortură mentală, spune Ronnie O'Sullivan

Prezent în studioul celor de la Eurosport după terminarea finalei cu Judd Trump, Ronnie a vorbit sincer despre presiunea pe care a resimțit-o de-a lungul duelului pentru titlul mondial.

„A fost o tortură, a fost extrem de greu din punct de vedere mental. A fost atât de emoționant. Să trec linia de finish... credeam că nu se va mai întâmpla.

I-am dat lui Judd o mare îmbrățișare la final și am suspinat în brațele lui. A spus niște cuvinte incredibil de frumoase. Ce mi-a spus m-a terminat emoțional, vă spun sincer. M-a terminat.

Îl iubesc pe Judd, este un tip fantastic, dar niciodată până acum nu am știut că gândește atât de frumos despre mine. Nu am fost conștient cât mă apreciază și cât de mult am contat, fără să vreau, în dezvoltarea sa ca jucător” - Ronnie O'Sullivan, pentru Eurosport.

Cum vede O'Sullivan viitorul snookerului mondial

Încoronat campion al lumii pentru a șaptea oară, O'Sullivan a vorbit despre Judd Trump, dar și despre cum vede el viitorul snookerului.

„E grozav pentru snooker că avem pe cineva ca Judd, care joacă așa cum joacă. Mai sunt câțiva care vin din spate, v-am mai spus că Zhao Xintong e pariul meu, va avea o carieră minunată”, a conchis Ronnie O'Sullivan.

VIDEO Lacrimile campionului - Ronnie O'Sulllivan și emoțiile care l-au copleșit după câștigarea CM de Snooker

Ronnie O'Sullivan, finalele jucate la Campionatul Mondial

2001 victorie vs John Higgins 18-14

2004 victorie Graeme Dott 18-8

2008 victorie Ali Carter 18-8

2012 victorie vs Ali Carter 18-11

2013 victorie vs Barry Hawkins 18-12

2014 înfrângere vs Mark Selby 18-14

2020 victorie vs Kyren Wilson 18-8

2022 victorie vs Judd Trump 18-13.

Ronnie O'Sullivan, traseul până la finala CM Snooker 2022

10-5 cu David Gilbert

13-4 cu Mark Allen

13-5 cu Stephen Maguire

17-11 cu John Higgins

18-13 cu Judd Trump.

Lista jucătorilor cu cele mai multe titluri la CM Snooker

Joe Davis este liderul absolut atunci când vine vorba despre titlurile mondiale cucerite, cu un total de 15. Primul l-a cucerit în 1927, iar pe ultimul în 1946.

1 Joe Davis 15 (1927 - 1946)

2 Fred Davis 8 (1948 - 1956) / John Pulman 8 (1957 - 1968)

3 Stephen Hendry 7 (1990 - 1999) / Ronnie O'Sullivan 7 (2001 - 2022)

4 Ray Reardon 6 (1970 - 1978) / Steve Davis 6 (1981 - 1989)

5 John Higgins 4 (1998 - 2011) / Mark Selby 4 (2014 - 2021) etc.