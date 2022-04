Mike Tyson (55 de ani) este protagonistul unui video care s-a viralizat pe rețelele sociale. Enervat de un pasager al zborului San Francisco - Florida, fostul pugilist s-a năpustit asupra acestuia și l-a lovit de mai multe ori cu pumnii.

Conform TMZ, respectivul bărbat a intrat in discuție cu Tyson, a cerut un autograf, iar apoi a făcut o poză cu fostul pugilist.

Aflat pe scaunul din spatele lui Iron Mike, bărbatul a continuat să vorbească, lucru care a început să-l enerveze pe Tyson.

În cele din urmă, fostul sportiv s-a ridicat și s-a năpustit asupra acestuia lovindu-l de mai multe ori.

Conform unor surse din respectivul avion, Tyson ar fi fost provocat de bărbatul insistent.

Bărbatul agresat a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar acesta a depus o plângere la poliție.

Mike Tyson punches man on plane multiple times after provoking him \uD83D\uDE33‼️

pic.twitter.com/3Z5jNk8Wme