Suspendat șase luni de Federația Internațională de Șah (FIDE) după ce a susținut invadarea Ucrainei de către Rusia, marele maestru rus Serghei Karjakin le-a răspuns celor care l-au acuzat că și-a trădat patria-mamă.

Serghei Karjakin Foto: Serghei Karjakin / Instagram

Karjakin, care s-a născut în Crimeea (orașul Simferopol), a afirmat că făcut mai multe pentru Ucraina (țară pe care a reprezentat-o până în 2009) decât mulți dintre cei care îl critică.

„E amuzant să citesc despre cum mi-am trădat patria. În primul rând, m-am născut în Crimeea, în URSS, nu în Ucraina, așa că nu am pe cine să trădez. Să vedem ce am făcut exact pentru Ucraina și dacă se poate spune că am trădat-o.

La 14 ani, am jucat pentru prima dată la echipa națională a Ucrainei la Olimpiada Mondială de șah. Fiind cel mai tânăr membru al echipei, am obținut un fantastic 6,5 din 7, am ocupat primul loc la categoria mea de vârstă și am ajutat echipa ucraineană să câștige medalia olimpică de aur!

Apoi, din 2004-2008, nu am ratat nicio competiție pe echipe și, de câte ori am jucat, am evoluat foarte bine sau genial! Mulțumită inclusiv mie, Ucraina a câștigat multe premii la campionatele mondiale și europene pe echipe.

În acei ani am primit Ordinul de Merit. Sunt sigur că marea majoritate a celor care acum strigă isteric că am trădat Ucraina nu au făcut nici măcar 10% din ceea ce am făcut eu pentru a populariza șahul în țară și imaginea intelectuală în străinătate!

Încheind acest subiect, vreau să spun: atunci am vorbit pentru țara pe care am iubit-o, și nu pentru urâtul cvasi-stat care este acum. Ucraina va fi cu siguranță frumoasă din nou. E doar o chestiune de timp!” - Serghei Karjakin, pe Telegram, citat de sport.ru.

Serghei Karjakin, suspendat șase luni după ce a susținut invadarea Ucrainei de către Rusia

​Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a decis să-l suspende pe marele maestru rus Serghei Karjakin pentru şase luni, din cauza declaraţiilor sale în favoarea războiului din Ucraina, informează lequipe.fr.

Karjakin, în vârstă de 32 de ani, care l-a întâlnit pe Magnus Carlsen în meciul pentru titlul mondial în 2016, a apărat acţiunile ţării sale pe reţelele de socializare din ultimele săptămâni, atragând critici intense din partea lumii şahului.

În special, el a declarat că sprijină "demilitarizarea şi denazificarea Ucrainei".

"Declaraţiile lui Serghei Karjakin privind conflictul militar în curs din Ucraina au generat un număr considerabil de reacţii pe reţelele de socializare şi în alte părţi, în mare parte negative”, se arată în comunicatul FIDE.

Instituţia a considerat că remarcile rusului „afectează reputaţia jocului de şah şi FIDE”.

Această sancţiune ar trebui să aibă un impact major în Rusia, unde jocul de şah este considerat „rege”.

Karjakin, care s-a născut în Crimeea, a reprezentat Ucraina până în 2009 şi este un susţinător al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Suspendarea pune în discuţie participarea lui Karjakin la Turneul Candidaţilor, care începe pe 16 iunie la Madrid.

El poate contesta această decizie în următoarele 21 de zile. Potrivit Chess.com, Karjakin ar urma să fie înlocuit la Turneul Candidaţilor de Lev Aronian (SUA), transmite News.ro.

Un alt mare maestru rus, Serghei Shipov, nu a fost sancţionat pentru remarcile sale pro-ruse, deoarece FIDE le-a considerat a fi de „un caracter puţin diferit şi mai puţin provocator decât cele ale lui Karjakin” şi că sportivul „este considerabil mai puţin cunoscut”.